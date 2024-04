Giusi Princi candidata alle Europee, Comito: “Figura di grandi qualità”

“Forza Italia punta ancora una volta su qualità, competenza e coerenza, doti che appartengono alla nostra vicepresidente della giunta regionale, Giusi Princi, che siamo certi riuscirà ad attrarre il consenso di tutta la Calabria che vuole avere un rappresentante autorevole in Europa”. È il commento del capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale, Michele Comito, in merito alla candidatura annunciata dal vice Segretario nazionale del partito, Roberto Occhiuto, e dal Coordinatore regionale Francesco Cannizzaro.



“La nostra classe dirigente si contraddistingue capacità umane e professionali, delle quali Giusi Princi è perfetto rappresentante, avendolo già dimostrato nell’ambito della sua attività di dirigente scolastico, e che io ho potuto apprezzare da vicino nel corso di questa legislatura. Siamo certi che il nostro partito, in forte crescita – conclude Comito – consoliderà la sua posizione anche alle prossime Europee, per dare alla Calabria una voce all’altezza delle sfide che ci attendono”.