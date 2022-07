Giuseppe Zimbalatti nuovo rettore dell’Università di Reggio Calabria, Dieni: “Ora superare gli scandali”

“I migliori auguri di buon lavoro al neo rettore dell’Università Mediterranea Giuseppe Zimbalatti. A lui toccherà il non facile compito di rilanciare l’ateneo dopo gli scandali che lo hanno travolto”. Così la deputata del Movimento 5 Stelle Federica Dieni.

“Zimbalatti – prosegue – ha le capacità morali e manageriali per imprimere la svolta di cui l’Unirc ha bisogno. Senza un cambio di passo che imponga la discontinuità con il passato, l’Università non potrà uscire dal cono d’ombra nel quale è stata precipitata. La speranza è che l’elezione del rettore segni l’inizio di una nuova fase di crescita per un ateneo che è un patrimonio da non disperdere non solo per Reggio, ma per l’intera Calabria”.

“Mi auguro, infine – conclude Dieni -, che nel prossimo futuro, superate le emergenze di questo difficile periodo, il rettore Zimbalatti sappia dare seguito alle istanze di studenti, sindacati e personale amministrativo e bibliotecario, che da tempo chiedono modifiche statutarie in grado di allargare la partecipazione al voto, in modo da rendere più democratica la scelta dei vertici dell’Università”.