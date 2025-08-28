Giuseppe Zangari nuovo referente Anief – Dipartimento Cisal Fpc per le Serre Calabre

L’Anief Dipartimento Cisal Fpc ha scelto Giuseppe Zangari come nuovo referente territoriale per le Serre Calabre. Una nomina che rafforza la presenza del sindacato nell’area, offrendo a docenti, personale ATA e lavoratori della scuola un punto di riferimento per ascolto, tutela e assistenza.



“Accolgo questo incarico con entusiasmo – ha dichiarato Zangari – Sarò vicino alla comunità scolastica del territorio per garantire supporto e valorizzazione delle sue istanze”.



Soddisfazione è stata espressa dal Commissario regionale Francesco Ielapi, che ha evidenziato come l’iniziativa rientri in un percorso di crescita del sindacato in Calabria: “Stiamo consolidando la nostra presenza con un lavoro costante di ascolto e confronto, per migliorare le condizioni di lavoro e rafforzare i diritti dei professionisti della scuola e della pubblica amministrazione”.



Con la nomina di Zangari, l’Anief Dipartimento Cisal Fpc prosegue il radicamento in Calabria, con l’obiettivo di “ampliare la rappresentanza e dare risposte concrete alle esigenze del mondo della scuola e del pubblico impiego”.