L’Anief Dipartimento Cisal Fpc ha scelto Giuseppe Zangari come nuovo referente territoriale per le Serre Calabre. Una nomina che rafforza la presenza del sindacato nell’area, offrendo a docenti, personale ATA e lavoratori della scuola un punto di riferimento per ascolto, tutela e assistenza.
“Accolgo questo incarico con entusiasmo – ha dichiarato Zangari – Sarò vicino alla comunità scolastica del territorio per garantire supporto e valorizzazione delle sue istanze”.
Soddisfazione è stata espressa dal Commissario regionale Francesco Ielapi, che ha evidenziato come l’iniziativa rientri in un percorso di crescita del sindacato in Calabria: “Stiamo consolidando la nostra presenza con un lavoro costante di ascolto e confronto, per migliorare le condizioni di lavoro e rafforzare i diritti dei professionisti della scuola e della pubblica amministrazione”.
Con la nomina di Zangari, l’Anief Dipartimento Cisal Fpc prosegue il radicamento in Calabria, con l’obiettivo di “ampliare la rappresentanza e dare risposte concrete alle esigenze del mondo della scuola e del pubblico impiego”.
Giuseppe Zangari nuovo referente Anief – Dipartimento Cisal Fpc per le Serre Calabre
