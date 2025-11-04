Giuseppe Cantarella entra nel Coordinamento cittadino di Forza Italia a Reggio Calabria

“Giuseppe Cantarella è un dirigente sindacale con una solida esperienza nel campo del sociale e della rappresentanza dei lavoratori. Il suo ingresso nel coordinamento cittadino di Forza Italia darà un contributo significativo al nostro progetto politico, grazie alla sua sensibilità sociale e capacità di ascolto, con cui ha contribuito alla crescita della comunità pellarese attraverso un costante lavoro di dialogo e collaborazione con istituzioni, associazioni e cittadini”.

Con questa dichiarazione il Segretario di Forza Italia Città Metropolitana di Reggio Calabria Antonino Maiolino in una nota annuncia l’ingresso di Cantarella nel Coordinamento cittadino, a cui verrà affidato il Dipartimento Politiche di coesione e fondi europei.

“Dottore in Scienze Politiche e delle relazioni Internazionali, nel corso della sua attività ha promosso numerose iniziative a favore dell’inclusione, della tutela dei diritti e della partecipazione civica, distinguendosi per serietà, competenza e spirito di servizio” prosegue Maiolino.

“Da sempre attivo nella politica locale e già candidato alle elezioni comunali, ha dimostrato un forte radicamento sul territorio e una visione concreta delle esigenze della popolazione – conclude Maiolino- Oggi Cantarella decide di ampliare il proprio impegno civile e politico aderendo a Forza Italia, condividendone i valori di libertà, responsabilità e centralità della persona per una politica concreta, di ascolto alle esigenze dei cittadini da tradurre in risposte”.