Giro d’Italia, vertice per la tappa di Mileto – Camigliatello Silano: intanto arriva il Trofeo Infinito [FOTO]

È stato “un incontro cordiale, genuino, ricco di momenti di amicizia” quello che si è tenuto a Milano tra i rappresentanti del Comitato partenza 7 tappa Mileto – Camigliatello Silano, nella giornata di ieri. Nella città lombarda sono giunti insieme al patron Mimmo Bulzomí, il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano, don Mimmo Dicarlo ed il dottor Enzo Pellegrino, figlio di Rocco, anima attiva dello Sporting Club.



Dall’altra parte c’erano il direttore del Giro Mauro Vegni, il vicedirettore, la responsabile Enti Locali Giusy Virelli, la responsabile Marketing Rosanna Rasmundo. Inoltre hanno partecipato all’incontro programmatorio il direttore Rai Sport Davide Bulbarelli, il telecronista del Giro Beppe Conti, il famoso giornalista Gianni Mura e si è avuta l’eccezionale presenza di “Faustino” Coppi, figlio del grande mito ciclistico, che, che come gli altri, ha garantito la sua presenza a Mileto il 15 giugno 2020, per una tappa che si presenta di altro profilo. La serata è stata presentata dal giornalista Rai Giorgio Martino. Mimmo Bulzomí ha voluto, con l’incontro di ieri, organizzato a pennello, far sentire agli organi nazionali del Giro, la sua vicinanza e l’attaccamento vero ed autentico ai valori del Giro. Durante il corso della serata l’arte di Calabria ha avuto un posto d’onore, data la presenza del maestro orafo Gerardo Sacco, che per l’occasione ha realizzato di suo pugno un “gioiello” in argento, con una medaglia, utilizzabile anche su una collana, double face, con la rappresentazione da un lato del trifollaro Normanno, in riferimento alla storia di Mileto, già sede della zecca Normanna, e dall’altra una maschera opotropaica, talismano della Magna Grecia, per unire idealmente due territori storici della Calabria, Mileto e Crotone, con l’auspicio che in futuro il Giro possa fermarsi o ripartire da Crotone, terra natale del maestro. Il sindaco di Mileto, Salvatore Fortunato Giordano, si è dichiarato “grato e felice per la scelta dell’organizzazione del Giro di far partire la settima tappa da Mileto e onorato di avere tra i propri cittadini persone fattive come Mimmo Bulzomí, che sotto tale aspetto rappresenta una risorsa per l’intera Regione Calabria”. Nell’occasione è stata confermata la presenza a Mileto per il prossimo martedì del Trofeo Infinito del Giro D’Italia, che, una volta consegnato da Davide Cassani, verrà esposto per la visita gratuita a tutti gli sportivi e cittadini, in una sala allestita con la collaborazione della Sovrintendenza e del Comune di Mileto, presso il locale Museo Statale, diretto dal dottor Faustino Nigrelli. Nell’occasione sarà il vescovo, monsignor Luigi Renzo – davanti a tanti bambini dell’Istituto Comprensivo di Mileto, diretto dalla dottoressa Pasqualina Zaccheria, che sfileranno in bici vestiti di rosa – a ricevere il Trofeo da Cassani, anch’egli in bici e a consegnarlo materialmente al Museo. Insomma, un’altra gran bella trovata del patron Mimmo Bulzomí, che servirà ad attrarre numerosi visitatori presso il Museo, fino al 30 dicembre, unendo lo sport alla cultura, due veicoli importanti di portatori di valori sani. Il trofeo, dopo la tappa di Mileto, partirà alla volta di Milano, dove rimarrà esposto insieme alla Coppa del Mondo di Sci, a dimostrazione dell’importanza della prima esposizione a Mileto.