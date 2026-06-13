Giro d’Italia Next Gen: chiuse rampe d’uscita sull’A2 Autostrada del Mediterraneo nel Reggino e nel Cosentino

In occasione del transito della manifestazione ciclistica “Giro Next Gen 2026”, saranno adottati provvedimenti temporanei di regolazione della circolazione lungo la A2 Autostrada del Mediterraneo”, al fine di garantire la sicurezza degli atleti, del personale di gara e degli utenti della strada.
Nelle giornate interessate dal passaggio della competizione, le rampe di uscita degli svincoli coinvolti saranno temporaneamente chiuse al traffico, in entrambe le direzioni di marcia (nord e sud), per il tempo strettamente necessario al transito della carovana (stimato in circa 60 minuti).
Di seguito il calendario delle limitazioni previste:
Domenica 14 giugno: svincolo di Gioia Tauro;
Lunedì 15 giugno: svincolo di Pizzo Calabro;
Martedì 16 giugno: svincoli di Frascineto, Morano Calabro, Campotenese e Mormanno (in Calabria); svincoli di Lauria Nord e Lauria Sud (in Basilicata).