Giro d’Italia, la Provincia di Cosenza mette in sicurezza 47 km di strade

In occasione della IV tappa del Giro d’Italia, Catanzaro – Cosenza, l’Amministrazione Provinciale di Cosenza, guidata da Biagio Antonio Faragalli, ha attuato un piano di interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle arterie provinciali interessate dal passaggio della “corsa rosa”.



Le tratte coinvolte comprendono le SS.PP. 38, 35, 94, 91, 247, 234 e 229, per un’estensione complessiva di circa 47 km, attraversando i territori comunali di San Lucido, Falconara Albanese, San Fili, San Vincenzo La Costa, Montalto Uffugo, Rose, Rende, Castiglione Cosentino, San Pietro in Guarano e Zumpano.

La Provincia di Cosenza ha investito circa 200.000 euro per garantire condizioni di sicurezza ottimali agli atleti e alla carovana del Giro, attraverso interventi di bitumatura, rifacimento della segnaletica orizzontale e opere di consolidamento.

Un contributo determinante alla realizzazione degli interventi è stato assicurato dal Responsabile del Settore Viabilità, Gianluca Morrone, e da tutti i tecnici e operatori del settore.

Particolare rilevanza assume l’intervento realizzato nel territorio di Falconara Albanese, lungo la SP 38 al km 10+920, dove a seguito dei recenti eventi atmosferici avversi si erano verificati gravi danni alla scarpata stradale. In questo punto strategico è stata eseguita la ricostruzione completa della scarpata mediante la realizzazione di gabbionate, un’opera strutturale di elevata complessità tecnica e di fondamentale importanza per la stabilità del versante.

Si tratta di un intervento non solo funzionale alla sicurezza immediata della viabilità, ma anche orientato alla prevenzione del dissesto idrogeologico.

«La ricostruzione della scarpata sulla SP 38 rappresenta un’opera di straordinaria importanza – dichiara il presidente Faragalli – non soltanto per garantire il regolare svolgimento di un evento prestigioso come il Giro d’Italia, ma soprattutto per la tutela del territorio e dei cittadini. Parliamo di un intervento strutturale complesso, che affronta in maniera concreta e definitiva una criticità legata al dissesto idrogeologico, fenomeno che da anni interessa il nostro territorio».

«La sicurezza delle nostre strade – prosegue Faragalli – è una priorità non più rinviabile. Con questi interventi dimostriamo attenzione, responsabilità e visione: non si tratta di lavori temporanei, ma di azioni mirate a costruire una rete viaria più sicura e resiliente. Il Giro d’Italia è una vetrina internazionale straordinaria, e vogliamo farci trovare pronti, offrendo un’immagine di efficienza e cura del territorio».

«Nei prossimi anni – conclude il presidente – intendiamo portare avanti un grande lavoro sul fronte della prevenzione del dissesto idrogeologico. Mettere in sicurezza il territorio provinciale è un obiettivo non più derogabile, ed è nostro dovere intervenire con determinazione e continuità».

