Giro d’Italia, il 17 dicembre arriva a Mileto il “Trofeo Infinito”

Il 17 dicembre arriva a Mileto il “Trofeo Infinito”.

L’evento rientra nell’ambito della manifestazioni collegate alla tappa del Giro D’Italia prevista per il 15 maggio. È un’iniziativa promozionale del territorio e dei beni culturali importante, perché il trofeo, sistemato in una teca di cristallo del Museo Statale, sarà per il periodo natalizio, una vera attrattiva, con il doppio effetto, da una parte promuovere l’evento sportivo, dall’altro promuovere i beni culturali, attraendo presenze sul territorio nel periodo delle festività. Il merito è ascrivibile al direttore del Giro Mauro Vegni ed a Mimmo Bulzomí, che ha mediato con diversi organi ottenendo un risultato unico, atteso che il Trofeo era richiesto da tutte le 44 località sede di tappa in un periodo particolare. Anche E il Vescov ha sottoscritto la richiesta ufficiale e il Direttore del Museo Faustino Nigrelli, per aver messo a disposizione una sala del Museo.