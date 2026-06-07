Gioventù Nazionale cresce nel Vibonese: costituiti i nuovi circoli territoriali

Con la recente stagione congressuale, Gioventù Nazionale Vibo Valentia, movimento giovanile di Fratelli d’Italia nella provincia di Vibo Valentia, ha completato il proprio percorso di riorganizzazione interna con la definizione del nuovo coordinamento provinciale e la costituzione dei nuovi circoli territoriali della Costa degli Dei e delle Serre vibonesi, rafforzando ulteriormente la propria presenza su tutto il territorio provinciale.

Si tratta di un passaggio particolarmente significativo per il movimento giovanile della destra vibonese, che conferma il costante percorso di crescita e radicamento avviato negli ultimi anni. Ai già consolidati organismi territoriali si aggiungono infatti il Circolo della Costa degli Dei, guidato dal giovane Antonino Rizzo, che rappresenterà un punto di riferimento per l’intera fascia costiera del territorio e il Circolo delle Serre vibonesi, affidato a Giuseppe Federico, che avrà il compito di rappresentare e coordinare le realtà dell’entroterra provinciale.



Con questa nuova articolazione territoriale, Gioventù Nazionale consolida la propria presenza nelle principali aree della provincia, dotandosi di una struttura organizzativa sempre più capillare e vicina alle esigenze dei giovani del territorio.

La nascita dei nuovi circoli rappresenta un importante passo avanti nel processo di costruzione di una comunità politica giovanile sempre più organizzata e radicata, capace di coinvolgere nuove energie e di promuovere occasioni di confronto, formazione e partecipazione attiva alla vita pubblica.



“La definizione del nuovo coordinamento provinciale e la nascita dei circoli della Costa degli Dei e delle Serre vibonesi rappresentano un momento di grande soddisfazione per tutta la nostra comunità politica – dichiara il Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale Vibo Valentia, Pascal Corrado -. Questo risultato è la testimonianza del buon lavoro svolto negli anni e dell’attenzione costante che Gioventù Nazionale sta rivolgendo all’intero territorio provinciale vibonese. Abbiamo scelto di investire nell’organizzazione, nella formazione politica e nella presenza capillare all’interno delle comunità locali, convinti che la politica debba tornare a partire dai territori, dai ragazzi, dall’ascolto delle persone e dalla capacità di rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini. La nascita di questi nuovi circoli dimostra che esiste una generazione di ragazze e ragazzi pronta a mettersi in gioco, a contribuire attivamente alla vita pubblica e a diventare protagonista delle sfide che attendono la nostra provincia. Gioventù Nazionale vuole essere la casa di tutti quei giovani che credono nell’impegno, nel lavoro, nel merito e nel servizio alla comunità.

Siamo convinti – aggiunge – che il coinvolgimento delle nuove generazioni rappresenti una risorsa fondamentale per costruire una nuova classe dirigente, capace di interpretare le esigenze dei territori e di offrire risposte concrete alle comunità locali.

Con questa nuova organizzazione provinciale saremo ancora più presenti nei comuni vibonesi, pronti a raccogliere istanze, promuovere iniziative e partecipare attivamente alla vita politica e amministrativa della provincia.

Desidero inoltre rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro ai coordinatori nominati e a tutti i dirigenti chiamati a guidare i circoli territoriali e gli organismi provinciali. Sono certo che, con entusiasmo, competenza e spirito di servizio, sapranno rappresentare al meglio i valori di Gioventù Nazionale, contribuendo alla crescita del movimento e rafforzando il legame tra i giovani e il territorio. A loro spetterà il compito di animare la vita politica locale, coinvolgere nuove generazioni e costruire una presenza sempre più forte e radicata nei comuni della provincia di Vibo Valentia”.



Nei prossimi mesi Gioventù Nazionale Vibo Valentia promuoverà iniziative politiche, culturali e formative con l’obiettivo di consolidare ulteriormente la propria presenza sul territorio e offrire ai giovani vibonesi uno spazio di partecipazione concreta, contribuendo alla formazione della futura classe dirigente del nostro partito e della nostra provincia.