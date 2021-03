Giovedì seduta del Consiglio regionale: i punti all’ordine del giorno

Il Consiglio regionale è stato convocato dal presidente Giovanni Arruzzolo per giovedì 11 marzo. L’inizio dei lavori della 15° seduta è fissato per le 12:00, per affrontare il seguente ordine del giorno articolato in sei punti:

1) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.100/11^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Bilancio di previsione 2021-2023 dell’Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA)” – Relatore: Giuseppe Neri.



2) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.96/11^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Presa d’atto degli indirizzi strategici regionali per il negoziato sulla programmazione delle politiche europee di sviluppo 2021-2027. Avvio del percorso di definizione del POR Calabria FESR – FSE 2021 -2027” – Relatore: Giuseppe Neri.

3) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.98/11^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “PO FEAMP 2014/2020. Presa d’atto approvazione del piano finanziario” – Relatore: Giuseppe Neri.

4) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.101/11^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Piano di Azione e Coesione (PAC) 2007/2013 -Approvazione rimodulazione delle schede intervento “III.8 Osservatorio sul turismo a supporto delle azioni di promozione per l’attrazione dei flussi turistici” e “III.16 Accogli Calabria”. Scheda salvaguardia 13 “Interventi stradali ed aeroportuali”. Approvazione rimodulazione del Piano Finanziario ” – Relatore: Giuseppe Neri.

5) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.67/11^ di iniziativa D’Ufficio recante: “Nomina di un membro effettivo e uno supplente – iscritti all’Albo dei revisori dei conti – del Collegio dei sindaci, costituito in forma monocratica, dell’Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC), ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66”.

6) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.68/11^ di iniziativa D’Ufficio recante: “Nomina di un membro effettivo e uno supplente – iscritti nel registro dei revisori legali di cui all’art. 2 del decreto. legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 – di Revisore unico dei conti dell’Azienda Calabria Verde (articolo 7, comma 1, della legge regionale 16 maggio 2013, n. 25)”.

Stante la perdurante emergenza epidemiologica, l’Amministrazione del Consiglio regionale rammenta che per evitare situazioni di sovraffollamento, la seduta si terrà a porte chiuse e, pertanto, è consentito l’accesso al Palazzo e alle relative pertinenze solo ai consiglieri, agli assessori regionali e al personale espressamente autorizzato.