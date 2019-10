Giovedì prossimo torna a riunirsi il Consiglio regionale: 7 i punti all’ordine del giorno

Tornerà a riunirsi giovedì prossimo, 10 ottobre, il Consiglio regionale per la 78esima seduta della X Legislatura.

L’Assemblea di Palazzo Campanella è stata convocata dal presidente Nicola Irto per le 14.

Nell’ordine del giorno compaiono sette punti, con quattro provvedimenti amministrativi e tre proposte di legge da approvare:

1) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.259/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Rendiconto esercizio 2018 dell’Istituto Regionale Superiore di Studi Elleno-Calabri per la comunità greca di Calabria” – Relatore: Giuseppe Aieta

2) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.260/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Rendiconto esercizio 2018 dell’Istituto regionale per la Comunità Arbereshe di Calabria” – Relatore: Giuseppe Aieta

3) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.261/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Rendiconto esercizio 2018 dell’Istituto regionale per la comunità Occitana di Calabria” – Relatore: Giuseppe Aieta

4) Proposta di Provvedimento Amministrativo n.268/10^ di iniziativa D’Ufficio recante: “CORECOM – Programma delle attività unitamente al relativo fabbisogno finanziario per l’anno 2020, ai sensi dell’art. 10, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2 “

5) Proposta di Legge n.453/10^ di iniziativa del consigliere Giuseppe Neri recante: “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria derivante dalla sentenza esecutiva n. 384/2016 emessa dal Tribunale ordinario di Milano – XIII Sezione Civile, ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126” – Relatore: Giuseppe Aieta

6) Proposta di Legge n.457/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) comma 1, dell’art. 73 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni” – Relatore: Giuseppe Aieta

7) Proposta di Legge n.459/10^ di iniziativa della Giunta regionale recante: “Provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2019-2021 approvato con la legge 21 dicembre 2018, n. 49” – Relatore: Giuseppe Aieta