Giovedì l’inaugurazione del campo di calcetto di Comparni di Mileto

Si svolgerà giovedì con inizio ore 19 a Comparni, una cerimonia di inaugurazione del campo di calcetto. La struttura, realizzata negli anni ‘90, era stata dismessa e lasciata all’incuria e incustodita da tanto tempo.

Unica struttura sportiva nella Frazione Comparni è stata rimessa a nuovo nella parte relativa al campo di gioco e della recinzione, con un intervento finanziato dal Credito sportivo, mentre devono essere completati i lavori agli spogliatoi.

Alla cerimonia parteciperanno, oltre al sindaco, Salvatore Fortunato Giordano, all’assessore allo Sport Rosa Alba Gangemi e a componeti dell’Amministrazione comunale, anche il parroco don Oreste Borrelli.



Inoltre, su organizzazione di Boris Cugliari, tirocinante presso il Comune di Mileto, verrà disputato in serata un mini torneo, al quale parteciperanno circa 60 ragazzi dall’età di 5 a 14 anni.

Infatti, le associazioni sportive Accademia dello Sport di Mario Spina, Pro Giovani di Ciccio Nesci, Vibonese giovani di Antonio Mangone e Giovani Comparni guidati da Domenico Ciccia, che durante le stagioni invernali si interessano di scuole calcio per i più giovani, hanno offerto la loro collaborazione per l’organizzazione di questo evento gioioso all’insegna dell’amicizia.

L’assessore allo Sport Rosa Alba Gangemi ha dimostrato la sua soddisfazione “perché uno dei tanti progetti nel campo sportivo messi in atto da questa Amministrazione viene concluso nel migliore dei modi, restituendo un’infrastruttura sociale alla comunità di Companri bella e moderna, al passo con i tempi. Un risultato ottenuto che premia gli sforzi di questa Amministrazione”.

Il sindaco Salvatore Fortunato Giordano, dal canto suo, ha affermato che “come promesso in campagna elettorale, non ci devono essere figli di un Dio minore! Per questo alcune energie sono state concentrate sulle frazioni, per restiturie fiducia ad una popolazione priva dei servizi più essenziali. Crediamo che il 7 luglio sarà una bella festa per la comunità, con tanti ragazzi che giocheranno finalmente in tutta sicurezza e che serve davvero, senza enfasi, a far credere ai più giovani, ai quali lo avevamo promesso, che le Istituzioni qualche volta sanno e possono essere precise e puntuali con gli impegni presi. Ora ci auguriamo che la comunità di Comparni sappia rispettare questa struttura e la preservi come un bene di famiglia, che sia baluardo di legalità”.

Nel mese di settembre ricominceranno poi i lavori agli spogliatoi e alla conclusione il campo sarà un campo con visto Coni, sul qual c’è già l’impegno della Soc Polisportiva Real Mileto di organizzare una squadra femminile con sede di gioco proprio a Comparni. Oltre naturalmente alla disponibilità del campo per i giovani locali.

La struttura di Comparni rientra infine in un vasto programma dell’Amministrazione Giordano di recupero dei beni sportivi, tant’è che “si stanno completando i lavori al campo da tennis del Foro Boario; si stanno realizzando quelli al palatenda di Paravati e non da ultimo verrà presto firmata la convenzione con Sport e Salute per dar via poi all’appato dei lavori del Campo sportivo comunale, con un finanziamento confermato di 700.000 euro, che diventerà una struttura già convalidata dal Coni come campo di calcio per la serie D”.