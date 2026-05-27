Giovedì i funerali della piccola Eva: su richiesta di Cannizzaro rinviata alle 20 la proclamazione a sindaco

“Non appena appreso che i funerali della piccola Eva si sarebbero celebrati domani, giovedì 28 maggio, stesso giorno in cui è stata programmata dagli uffici la cerimonia della mia proclamazione alla carica di sindaco, ho subito chiesto al Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, dottor Giuseppe Campagna, di rinviare ad altra data la cerimonia che mi riguarda.

Nell’impossibilità di poterla rimandare, per motivi tecnici burocratici, proprio con il Presidente Campagna, che ringrazio per la sensibilità, abbiamo concordato di posticipare l’orario, inizialmente previsto per le 18:30, in segno di rispetto per il tremendo lutto che ha colpito la famiglia della bambina e tutta la cittadinanza reggina. Pertanto, la proclamazione si celebrerà alle ore 20″.

Così, in una nota stampa, Francesco Cannizzaro.