Giovedì di Coppa per l’Amaro Dhelios

Giovedì sera di volley per l’Amaro Dhelios.

Alle 20:15 seconda partita della Coppa Calabria “Memorial Giancarlo Naso” per i ragazzi di Roberto Daquino.



Avversaria l’Olimpia Bagnara, già certa della qualificazione avendo battuto sia gli amaranto che la Luck Tigano.

Il derby in casa dei reggini sarà disputato l’Istituto Superiore Righi.

La squadra, per quanto concerne l’aspetto fisico e tecnico, sta bene.

Lo staff tecnico si augura che l’incontro sia affrontato con la stessa grinta e determinazione dimostrate nelle gare disputate contro Lamezia e Bagnara.



Nel prossimo week-end, invece, D’Agostino e soci, giocheranno in casa, al Boccioni, alle 17. Ospite, in occasione della diciassettesima giornata, l’Altaflex Catanzaro. A seguire, scenderanno in campo le ragazze della Puliservice, in vetta al ranking, contro Pepea Soverato.