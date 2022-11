Giovedì a Palazzo San Giorgio la presentazione del Progetto “Benessere di Comunità 2”

L’Assessorato al Welfare del Comune di Reggio Calabria e la Cooperativa Sociale Res Omnia hanno organizzato una conferenza stampa di presentazione del Progetto “Benessere di Comunità 2”, finanziato nell’ambito del Piano Reggio Resiliente con i fondi del PON Metro 2014-2022 che avrà come ambito di intervento il quartiere di Arghillà di Reggio Calabria.



Il Progetto prevede interventi di promozione della salute rivolta all’intera comunità e la presa in carico globale, individualizzata, dinamica e continuativa da parte di un’equipe multidisciplinare di soggetti fragili. Una modalità innovativa di “assistenza domiciliare”, già sperimentata con successo da Res-Omnia nel territorio di Santo Stefano d’Aspromonte, che pone al centro la persona nella sua dimensione bio-psico-sociale, promuovendo una medicina proattiva in collaborazione con i servizi e la rete territoriale.

Nell’ambito del progetto verrà somministrato il SUNFRAIL+, strumento che facilita l’approccio multidimensionale per lo screening della fragilità nei soggetti ultrasessantacinquenni e avviata la sperimentazione del Budget di salute.

Sono partner del progetto: CRI-Comitato Locale Vallata del Gallico; CSI- Comitato territoriale di Reggio Calabria; AIFeC e UNICAL.

PROGRAMMA

Coordina Giuliano Quattrone –Direttore responsabile NEM- Testata Web No Profit

Interventi

10.00 : Demetrio Delfino- Assessore Welfare Comune di RC –

Giuseppe Giordano – Consigliere Delegato PON Metro

10.10 Presentazione del progetto “Benessere di comunità” – Fortunata Denisi – Presidente Res Omnia Cooperativa Sociale

10.20 Budget di salute

Cristina Ciccone – CNCA Calabria

10.30 Screening della fragilità negli ultrasessantacinquenni

Ernesto Palummeri – Geriatra, Responsabile scientifico del progetto Sunfrail +

10.40 Domande dei giornalisti