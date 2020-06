Giovane viola più volte le norme “Anti-Covid”: il questore di Vibo lo “avvisa”

Nel corso dei quotidiani e ramificati controlli eseguiti dalle pattuglie delle forze dell’ordine nel periodo del “lockdown” attuato a causa dell’emergenza sanitaria da “COVID-19”, un giovane ventiseienne originario di una frazione di Vibo Valentia, è stato raggiunto dalla misura di prevenzione personale dell’ “Avviso Orale” di Pubblica Sicurezza, emesso nei suoi confronti dal Questore di Vibo Valentia sulla scorta dell’analisi degli atti e delle valutazioni delle condotte cui hanno lavorato gli uomini dell’Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Anticrimine della Questura.

Nello scorso mese di aprile il giovane – peraltro di recente già sottoposto ad un procedimento penale per altri reati in materia di truffa, falsi e ricettazione -, era stato fermato a bordo di un’autovettura da un equipaggio della “Squadra volante” della Questura che lo denunciava all’Autorità Giudiziaria per aver dichiarato falsamente di non esser sottoposto alla “quarantena obbligatoria” disposta ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legge n. 19/2020 in materia di misure di contenimento del contagio causato dall’epidemia “COVID-19”. Contestualmente, gli agenti hanno applicato allo stesso anche la sanzione amministrativa pecuniaria per aver violato l’obbligo di permanere al domicilio poiché sottoposto alla misura sanitaria della “quarantena”. Tuttavia, il giovane si era mostrato insofferente alle misure di contenimento del contagio allorquando non più tardi di qualche giorno prima era stato ulteriormente sanzionato in provincia di Vibo Valentia poiché, fermato per un controllo, era stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per aver rilasciato, anche in quell’occasione, false dichiarazioni in sede di “autocertificazione”. La misura dell’ ”Avviso Orale” del Questore ai sensi del Codice delle leggi Antimafia si è resa necessaria per l’oggettiva pericolosità sociale dimostrata dal giovane che, violando più volte le misure di contenimento del contagio da “coronavirus”, ha messo in grave pericolo la salute pubblica e, quindi, la “sanità pubblica”, quale “interesse” primario dei cittadini la cui speciale tutela è prevista testualmente proprio nella citata normativa che disciplina le misure di prevenzione di competenza del Questore, specialmente nell’attuale periodo di crisi sanitaria generato dalla nota epidemia virale. L’uomo si trova ora “avvisato” a cambiare condotta uniformandola al rispetto delle leggi dello Stato, dei regolamenti, e degli ordini dell’Autorità nel pubblico interesse, cosicché, ove si rendesse autore di comportamenti contrari, potrebbe esser valutata la proposta per l’adozione di una più grave e stringente misura di prevenzione.