Giovane muore sulla spiaggia di Roccelletta di Borgia

Si è accosciato sulla sabbia dopo aver avvertito un malore. Non c’è stata speranza per un 32enne deceduto questa mattina sulla spiaggia di Roccelletta di Borgia. Sono stati subito allertati il 118 e l’elisoccorso, ma i sanitari – che hanno tentato di far riprendere il giovane che aveva perso conoscenza – non hanno potuto fare altro che constatare la morte. Sul luogo, sono giunti i Carabinieri: da chiarire le cause che hanno portato al decesso.