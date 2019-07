Il cadavere di una 37enne è stato trovato in una casa a Lamezia Terme.

La mesta scoperta sarebbe stata effettuata dal compagno, che avrebbe dato l’allarme.

I Carabinieri ed il medico legale sono giunti sul posto per effettuare gli accertamenti. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero segni di violenza e le cause della morte saranno stabilite dall’autopsia.