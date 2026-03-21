“Giornata neroarancio”: la Redel chiama a raccolta i propri tifosi

Da una Virtus all’altra, da Ragusa a Matera. La Redel Viola Reggio Calabria, in occasione della “giornata neroarancio”, chiama a raccolta i propri tifosi per un altro big-match, un’altra sfida d’alta quota tra le due co-capolista del girone F. Si gioca la 10^ di ritorno, 25^ di campionato, la sest’ultima della regular-season.

Servirà proseguire sulla falsa riga del PalaPadua, dove un’eccellente Redel ha dominato la sfida contro gli iblei, confermando il primo posto ora, come detto, condiviso con Matera, vittorioso domenica contro Castellaneta. Quinta vittoria consecutiva per la squadra della Basilicata, ma turno di riposo ancora da osservare al contrario della Viola che, quindi, vincendo potrebbe ritornare prima in solitaria con una gara in meno.

Per i neroarancio, nel rocambolesco match di andata, arrivò una delle due sconfitte degli ultimi 13 incontri disputati, col punteggio di 75-71.

Virtus Matera con l’ex Uchenna Ani, ma anche con uno dei top-scorer del girone, Simone Roberto che all’andata realizzò 25 punti. Attenzione anche a Valle, così come Henry Preira e Zanetti. Rispetto alla sfida disputata in terra lucana, l’esperto coach Miriello ha accolto nel suo roster altre due pedine e si tratta di Labovic (ritornato in B Interregionale dove aveva giocato con la Basket School Messina e dopo l’esperienza in B con la Siaz Piazza Armerina, insieme a Laganà) e Mavric (altro ex neroarancio).

Una sfida che si presenta dunque da sola, per importanza per la classifica e per valori in campo dei due roster. Tutto lascia presagire ad un PalaCalafiore sold-out (palla a due domenica ore 18!) e che vuole dare la spinta giusta agli uomini di Cadeo per ritornare da soli in vetta e continuare a sognare.

Arbitri della sfida, Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG), alla quinta direzione di una gara della Viola dopo Barcellona e Rende nel girone di andata e poi Brindisi e Castellaneta in quello di ritorno; terza direzione invece per Cappello di Porto Empedocle dopo Basket School Messina (andata) e Brindisi (ritorno).

La partita sarà visibile in diretta sul canale Youtube Pallacanestro Viola, grazie al media partner RAC, con telecronaca di Giovanni Mafrici e sarà condivisa sulla pagina Facebook neroarancio.