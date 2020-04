Giornata mondiale dell’autismo, la scuola “Nazzareno Carchidi” di Serra risponde presente [FOTO]

Pur in un momento difficile e preoccupante, gli alunni della scuola elementare “Nazzareno Carchidi” hanno continuato il loro impegno nello studio. Ed hanno confermato la loro sensibilità verso tematiche delicate non dimenticando altre situazioni meritevoli di attenzione.



In occasione della Giornata mondiale dell’autismo, hanno eseguito dei lavori specifici in cui è emersa la presenza dominante del blu, colore simbolo dell’evento. L’iniziativa è partita da una mamma, poi tutte le classi hanno fornito il loro apporto, anche con la collaborazione dei genitori. Le maestre, che hanno avuto la riprova del grande civico, hanno ringraziato bambini e genitori.