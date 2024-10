Giornata mondiale dell’alimentazione, gli alunni dell’Istituto comprensivo di Fabrizia riflettono su benessere e sprechi

La Giornata mondiale dell’alimentazione ha lo scopo di promuovere e diffondere fra gli studenti tematiche importanti quali la fame nel mondo, la sostenibilità ambientale e la lotta allo spreco alimentare. L’Istituto Comprensivo di Fabrizia, diretto dal dirigente Giuseppe Sangeniti, ha partecipato attivamente a questa importante iniziativa distinguendosi nella realizzazione di un interessante laboratorio sull’educazione alimentare e sull’importanza di una sana attività fisica che ha coinvolto tutti gli alunni della scuola primaria di Fabrizia. Per l’occasione, sono stati esposti e spiegati i vari lavori fatti da tutte e cinque le classi in maniera coinvolgente e pratica, stimolando la curiosità di grandi e piccini. Alimentazione e attività fisica sono strettamente connesse fra loro: con una corretta alimentazione l’organismo introduce l’energia necessaria per lo svolgimento delle attività quotidiane, mentre l’attività fisica permette di raggiungere e mantenere nel tempo un buono stato di salute e una condizione di benessere psicofisico. Entrambe devono necessariamente viaggiare su due binari paralleli e perfettamente coordinati per un benessere totale della persona, hanno spiegato il dirigente e la docente Sabina Carè. Grazie alla preziosa collaborazione dei genitori, da sempre vicini alla scuola e a tutte le sue iniziative, i bambini hanno realizzato una grande piramide alimentare con la quale, a turno, hanno spiegato l’importanza dei vari alimenti e la frequenza con i quali andrebbero consumati per una alimentazione corretta ed equilibrata. La finalità di questa giornata, hanno spiegato tutti i docenti, è stata quella di sensibilizzare le nuove generazioni e di indirizzarli a scegliere alimenti sani e di qualità. Nel corso dell’evento si è parlato altresì dell’importanza di ridurre il consumo di alimenti che potrebbero fare male al nostro organismo e di scegliere sempre prodotti stagionali e a chilometro zero.