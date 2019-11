Giornata mondiale del diabete, a Vibo lo screening gratuito

Quest’anno la giornata mondiale del diabete si caratterizza con lo slogan: “Famiglia e diabete”, che sarà il messaggio centrale presente su manifesti e locandine.

Per l’occasione, sabato 9 novembre dalle ore 16 alle ore 20 in Corso Vittorio Emanuele III (vicino OVS) a Vibo Valentia, personale specializzato dell’Azienda sanitaria provinciale eseguirà uno screening gratuito a tutti coloro che vorranno valutare il fattore di rischio per lo sviluppo della malattia.

L’obiettivo di questo Open Day è portare l’attenzione sul diabete mellito e sulle problematiche ad esso connesse, nonché sull’importanza di una diagnosi precoce.

In particolare, l’equipe della Diabetologia diretta dal dottor Giuseppe Crispino effettuerà la misurazione di vari parametri quali: circonferenza vita, peso, altezza, BMI, glicemia capillare e pressione arteriosa.

Sarà inoltre, fatto compilare un questionario sullo stile di vita a tutti coloro che aderiranno all’iniziativa e, per i pazienti a cui sarà riscontrato un elevato rischio o un esordio di diabete misconosciuto, sarà programmata una visita medica più approfondita in tempi brevi.

Infine, nell’ottica di informare e sensibilizzare la popolazione su un corretto stile di vita,

sarà distribuito materiale informativo sulla malattia del diabete mellito tipo 2 e sulle complicanze a cui si può andare incontro.

“È più che mai necessario avviare azioni che abbiano come obiettivo quello di promuovere la salute – ha dichiarato il direttore generale Elisabetta Tripodi – e la prevenzione in ambito sanitario costituisce per noi una imprescindibile priorità”.