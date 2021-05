Giornata internazionale dell’ostetrica, il commissario dell’Ao “Pugliese-Ciaccio” Francesco Procopio: “Investire nella salute di donna e bambino”

Le ostetriche donne tra le donne e per le donne. È questo il filo conduttore del video realizzato dalle ostetriche dell’Azienda ospedaliera “Pugliese-Ciaccio”, disponibile fin da oggi sul sito web aziendale in occasione della Giornata mondiale dell’ostetrica.

Il 5 maggio, come ogni anno, si celebra la Giornata internazionale dell’ostetrica e, come sempre dal 1991, si festeggia questo giorno con iniziative nazionali e internazionali.

La Giornata internazionale dell’ostetrica dell’anno 2021 ha come tema “Follow the data: invest in Midwives”. Slogan significativo che invita a prendere in considerazione le evidenze scientifiche che dimostrano come investire nelle ostetriche migliori gli esiti di salute della donna e del bambino.

In questo 2021 l’evento rappresenta l’occasione per ringraziare tutte queste professioniste che dal febbraio 2020, nell’emergenza Coronavirus, hanno dimostrato di saper reinventare il proprio ruolo e modificare le usuali modalità di lavoro in funzione delle nuove esigenze.

La criticità pandemica ha influito sulla pianificazione dei percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali nell’area ostetrica, ginecologica e neonatale, ma non ha frenato l’impegno, la dedizione e la resilienza dell’ostetrica, che continua ad applicare le proprie competenze accompagnando le donna verso una procreazione responsabile, nei percorsi assistenziali della procreazione medicalmente assistita, collaborando con altri professionisti in caso di deviazioni del percorso fisiologico.

“Im questa giornata dall’alto valore simbolico – afferma il commissario Francesco Procopio – un sincero grazie a tutte le ostetriche ed a tutto il personale dell’Ao per quello che è stato fatto in questi mesi di emergenza Covid e per ciò che sarà fatto in futuro, tutelando e promuovendo la salute delle donne in tutte le sue fasi”.