Giornata ecologica di Fare Verde ad Acciarello: la protezione dell’ambiente va a braccetto con identità, tradizione, cultura, territorio e comunità

Con l’undicesima giornata dell’Ecologia Integrale e Profonda, per la prima volta realizzata a cavallo di due giorni, venerdì 22 e sabato 23 settembre, sono stati aggiunti ulteriori tasselli alle attività del Gruppo di Reggio Calabria di Fare Verde ETS ODV, ribadendo ancora una volta che per i membri ad esso appartenenti l’ecologia è protezione dell’ambiente, ma anche identità, tradizione, cultura, territorio e comunità.



Significativa l’esperienza delle aiuole creative, vissuta in occasione della festa patronale dei Santi Cosma e Damiano ad Acciarello, realizzata utilizzando piantine succulenti e oggetti da riciclo che, tra l’altro, ricorda come cura dell’ambiente e riciclo creativo possano costituire due aspetti importanti per promuovere la cultura del bello all’interno di uno stile di vita più sobrio, riducendo l’abuso dei consumi e la produzione di rifiuti di varia natura.

La giornata ecologica è poi proseguita con le classiche attività: la consegna di una candela di soia (quale simbolo di “luce ecologica”), un fermacarte ecosolidale realizzato dalla cooperativa Rose Blu di Piale con tecniche artigianali (quale simbolo di inclusione), la pergamena di “Custode del creato” – Sentinella dell’Aspromonte ad Antonio Carmine Giordano, cittadino di Acciarello, in occasione della Giornata dedicata alla Custodia del creato.

Sabato mattina si è svolta la passeggiata di Urban Trekking “Fare verde in cammino a Cannitello” che ha condotto i partecipanti tra il centro storico di Villa San Giovanni e le viuzze dei piccoli borghi marinari di Porticello e Cannitello.

Sempre a Porticello la conclusione della giornata ecologica con la piantumazione di un alberello di Ulivo presso l’esterno del parco giochi per bambini “Karol”