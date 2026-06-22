Giornata ecologica a Vallelonga, amministratori e volontari uniscono le forze per pulire la villa comunale e il parco fitness

Ieri mattina la villa comunale e l’adiacente parco fitness sono tornati a splendere grazie all’impegno congiunto dell’Amministrazione comunale e di un gruppo di volontari locali, costituito da cittadini e dipendenti comunali. Il ritrovo è stato fissato alle 7:00 all’ingresso principale della villa, dove il sindaco Abdon Egidio Servello ha rivolto un breve saluto di benvenuto sottolineando l’importanza di cura e rispetto degli spazi pubblici: “prendersi cura del verde cittadino – ha evidenziato – significa prendersi cura del benessere collettivo”.

I lavori si sono concentrati su raccolta dei rifiuti e taglio e sistemazione degli spazi verdi. I partecipanti hanno operato in squadre suddivise per aree e, coordinate da operatori comunali, hanno restituito decoro a camminamenti, aree gioco e alle attrezzature per l’attività fisica all’aperto.

Il primo cittadino ha ringraziato pubblicamente i volontari e annunciato che l’iniziativa si inserisce in un più ampio calendario di interventi ambientali programmati per i prossimi mesi, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione cittadina e il decoro urbano. “Vogliamo coinvolgere sempre più realtà del territorio — ha detto — e trasformare questi momenti in occasioni di educazione e comunità”. L’iniziativa è terminata con un momento conviviale e lo scambio di idee per futuri progetti: piantumazioni condivise, giornate di manutenzione periodica e attività didattiche per le scuole.