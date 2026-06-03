Giornata di Scienze Under 18: l’IC Marina di Gioiosa Ionica – Mammola hub STEM provinciale

Si è svolta nei giorni scorsi a Marina di Gioiosa Ionica la Giornata di Scienze Under 18, iniziativa ideata e promossa dall’Istituto Comprensivo Marina di Gioiosa Ionica – Mammola che ha visto integrarsi al proprio interno le attività del progetto “Nuovi Orizzonti con le STEM”, di cui l’Istituto è scuola partner. Incrementare le competenze scientifiche e tecnologiche dei giovani, superare il divario di genere nelle carriere d’avanguardia, costruire un modello pedagogico replicabile sul territorio: sono questi gli obiettivi cardine che hanno guidato l’evento, svoltosi presso la sede dell’IC Marina di Gioiosa Ionica – Mammola.

L’iniziativa, che ha assunto una rilevanza di portata provinciale, ha integrato al proprio interno una serie di attività del progetto “Nuovi Orizzonti con le STEM: Navigando verso il futuro nel cuore della Locride”, coordinato dall’associazione Civitas Solis in partenariato con l’IC ospitante e altri Istituti Comprensivi della Locride, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale, nell’ambito del bando nazionale Polaris. Una sinergia che ha consentito di amplificare l’impatto formativo e la ricaduta sociale dell’evento, coinvolgendo circa 800 studenti dell’IC ospitante e degli altri istituti partner del progetto, oltre a famiglie, cittadini e portatori di interesse del territorio. «Ospitare un evento di questa portata scientifica e pedagogica rappresenta un traguardo significativo per la nostra comunità scolastica. La scuola ha il dovere di intercettare metodologie d’avanguardia per offrire ai ragazzi gli strumenti necessari ad affrontare il futuro. Siamo orgogliosi di aver potuto integrare nella nostra Giornata di Scienze Under 18 anche le attività del progetto ‘Nuovi Orizzonti con le STEM’, di cui siamo scuola partner», ha dichiarato Giuliana Fiaschè, Dirigente Scolastica dell’IC Marina di Gioiosa Ionica – Mammola.

Una mattinata di scienza, robotica e narrazione

L’evento si è aperto con il concerto istituzionale curato dagli studenti dell’Istituto Comprensivo, per articolarsi poi in un ricco programma di laboratori e attività, tra cui quelli proposti dal progetto “Nuovi Orizzonti con le STEM”.

Tra le aree dedicate alle attività progettuali, particolare attenzione ha riscosso quella della robotica educativa. Il team degli studenti del progetto, reduce dal prestigioso secondo posto nazionale conquistato al Premio MIM “Oltre la Robotica” nell’ambito della FIRST® LEGO® League Italia 2026, ha esposto e presidiato la “Robot Arena” per l’intera durata della manifestazione. Attraverso un approccio di educazione tra pari, i giovani programmatori hanno mostrato a coetanei e visitatori le fasi di progettazione, coding e problem solving applicate ai loro prototipi, dimostrando come la tecnologia possa diventare uno strumento di inclusione e riscatto culturale.

Parallelamente, le scienze biologiche e la chimica sperimentale sono state approfondite nel laboratorio clinico didattico condotto dalla dott.ssa Paola Agostino, dove gli studenti hanno eseguito autonomamente, tra le altre attività, l’estrazione del DNA della banana, un’esperienza che ha tradotto concetti complessi di biochimica in apprendimento visivo e altamente formativo.

Donne nelle STEM: Role Model dalla Locride a Philadelphia

Il deficit di competenze STEM e la persistenza di stereotipi di genere rappresentano due delle sfide più complesse per lo sviluppo socio-economico del Mezzogiorno. Per rispondere a questa urgenza, la sezione Orientamento STEM, promossa nell’ambito delle attività progettuali, ha ospitato un panel con due figure professionali di alto profilo: la dott.ssa Elisabetta Errigo, Dirigente Medico e Oculista presso l’Ospedale di Locri, e la dott.ssa Irene Miriello, Ricercatrice associata in medicina biotecnologica presso la Temple University di Philadelphia.

Le due scienziate hanno dialogato con gli studenti, con una folta e attiva rappresentanza femminile, condividendo i momenti di svolta dei rispettivi percorsi di carriera e rispondendo alle domande dei ragazzi sulle prospettive della ricerca internazionale e della dirigenza medica.

Comunicare la scienza: il laboratorio di video-storytelling

La dimensione transdisciplinare delle attività progettuali è stata infine valorizzata dal laboratorio di video-storytelling curato dal regista Bernardo Migliaccio Spina. Gli studenti hanno appreso le tecniche di informazione e comunicazione multimediale per documentare la giornata, integrando le competenze tecniche e scientifiche con quelle espressive e divulgative.

Il progetto “Nuovi Orizzonti con le STEM”

“Nuovi Orizzonti con le STEM: Navigando verso il futuro nel cuore della Locride” è un progetto biennale coordinato da Civitas Solis APS ETS in partenariato con gli Istituti Comprensivi di San Luca – Bovalino, Platì – Careri “F.A. Perri”, Marina di Gioiosa Jonica – Mammola, Bovalino e De Amicis–Maresca di Locri, con il supporto di Impara Digitale (Bergamo), selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale Impresa Sociale, nato dalla partnership tra Governo e ACRI per promuovere inclusione digitale e innovazione educativa nei territori del Paese.

A chiudere la giornata, le riflessioni di Francesco Mollace, direttore di Civitas Solis e coordinatore del progetto: «Esperienze come quella di oggi confermano che la strada è quella giusta: quando le scuole assumono un ruolo guida e aprono le proprie porte a esperienze esterne, la formazione scientifica diventa davvero un’opportunità per tutti. A nome di Civitas Solis, ringrazio sentitamente la dirigente Fiaschè, i docenti e l’intera comunità educante dell’IC Marina di Gioiosa Ionica – Mammola per la fiducia accordataci. Per noi è stato un onore mettere le attività del progetto al servizio di una giornata già di grande spessore, contribuendo a renderla ancora più ricca. Questa è la Locride che sappiamo costruire insieme: capace di guardare lontano, ma con i piedi ben piantati nella propria terra».