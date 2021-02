Giornata delle malattie rare, il Comune di Serra San Bruno accende “le luci della speranza”

Il Comune di Serra San Bruno e l’associazione “Nadira Onlus”, con la collaborazione di OK Service, nella ricorrenza della Giornata mondiale delle malattie rare, che si celebra ogni anno nell’ultimo giorno di febbraio, hanno organizzato una speciale illuminazione del Palazzo comunale come segnale di adesione all’iniziativa nazionale “Accendiamo le luci sulle malattie rare”, lanciata da “Uniamo”, la federazione che riunisce circa 100 associazioni che si occupano di malattie rare.



Il progetto in questione prevede l’accensione dei monumenti di diverse città italiane e, ormai da diversi anni, in questa ricorrenza sono illuminati i luoghi più importanti delle principali città italiane, come avvenuto anche oggi a Torino (Mole Antonelliana), Verona (Arena) e Napoli (Maschio Angioino).

La città di Serra San Bruno, unico centro della Provincia di Vibo Valentia, entra così nell’elenco dei Comuni italiani che hanno aderito a questa importante iniziativa simbolica.



“Quest’anno – hanno rilevato i componenti dell’associazione ‘Nadira’ – l’emergenza sanitaria non ha permesso lo svolgersi di eventi in presenza, ma l’obiettivo di questa giornata rimane quello di aumentare la consapevolezza dell’opinione pubblica su tali malattie e l’impatto che hanno sulla vita di chi ne è affetto. Questo gesto simbolico vuole richiamare l’attenzione e dedicare un momento di riflessione sulle necessità cliniche e sociali dei pazienti e delle famiglie colpite da una malattia rara”.

Il sodalizio ringrazia “per la grande sensibilità dimostrata il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, e tutti gli amministratori che si sono adoperati per la riuscita di questo evento, in particolare il consigliere Raffaele Andrea Pisani il cui operato è stato encomiabile”.