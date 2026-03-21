Giornata della Poesia, Taurianova ha aperto la “via” degli autori locali

E’ cominciata con bambine e bambini che indossando anche in senso letterale le vesti degli autori italiani più amati hanno declamato e commentato i loro versi, la Giornata Internazionale della Poesia celebrata dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Roy Biasi.

Alunne e alunni dell’Istituto comprensivo cittadino, magistralmente assunte le sembianze di Dante, di Alda Merini e di altri, sono diventati così ideali Ciceroni dentro lo spirito poetico delle varie epoche, ma anche saggi e convincenti nell’incitamento alla cura della Via dei Poeti inaugurata stamattina.

I due momenti clou, tra Piazza Italia e la biblioteca comunale, sono stati inframezzati dalla introduzione alla Giornata da parte dell’assessore alla Cultura, Maria Fedele, e dai saluti del sindaco Biasi, del presidente del Consiglio Regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, del parlamentare Francesco Cannizzaro, della dirigente scolastica Maria Concetta Muscolino e della presidente della Consulta delle associazioni, Anna Maria Fazzari.

L’installazione permanente lungo il muro esterno della biblioteca Renda, che consiste nella apposizione di 30 mattonelle recanti versi di autori taurianovesi di ieri e di oggi, è stata inaugurata sottolineando i meriti degli organizzatori del Premio internazionale Amilcare Solferini – prestigioso concorso che si tiene in Piemonte – i quali hanno curato la realizzazione tanto del Percorso quanto della Stele che impreziosisce l’area dell’immobile.

«Abbiamo voluto pensare ad un omaggio inedito agli autori locali – ha detto l’assessore Fedele – non solo per dare risonanza ad un’opera spesso sconosciuta, ma anche per indicare alle giovani generazioni la loro passione intima che diventa fatto pubblico, che serva da stimolo per coltivare un nuovo orgoglio di appartenere alla comunità di Taurianova.

Un ringraziamento particolare va non solo ai giovani attori ma anche alle docenti che hanno preparato la loro recitazione, invitandoli a conoscere il mondo della poesia in un modo attivo che ricorderanno per tutta la vita».

Il sindaco Biasi, dopo aver definito la scelta di celebrare la Giornata istituita dall’Unesco un «tassello del grande mosaico spirituale e di immagine che con l’investimento nel settore della cultura abbiamo composto in questi anni», ha annunciato la prossima realizzazione di una manifestazione che «farà conoscere anche fuori dai confini nazionali il nome di Taurianova e il modello virtuoso che incarna a partire dal titolo di Capitale del Libro e degli eventi in cui primeggia nel campo dell’arte effimera».

Il presidente Cirillo ha lodato l’impegno del Comune «anche perché sono certo che il modo coinvolgente e pedagogico con cui l’ente locale in prima persona ha voluto organizzare la celebrazione di questa Giornata Internazionale avrà pochi eguali in Calabria, facendo risaltare ancora di più Taurianova che già ha conquistato i primi posti in Calabria in fatto di eventi culturali».

La pizza, animata da un pubblico principalmente composto dalle scolaresche dell’Istituto Sofia Alessio-Contestabile-Monteleone-Pascoli, dai rappresentanti dell’Arma e dell’associazione dei Carabinieri, nonché dai vertici di diversi sodalizi cittadini, ha poi ascoltato l’intervento dell’on. Cannizzaro che, ricordando lo stretto legame con la città «grazie ai fatti culturali che organizza e che puntualmente mi segnala anche il consigliere Nello Stranges, storico animatore della prestigiosa infiorata cittadina», ha voluto sottolineare anche l’importante «sinergia istituzionale con gli enti sovracomunali, Governo e Regione in testa, che ora è ancora più possibile attivare dopo la nomina dell’assessore Fedele a presidente della commissione Cultura in senso all’Anci regionale».

Soddisfazione per la collaborazione con il Comune, «in questa Giornata e non solo», è stata espressa dalla dirigente Muscolino che ha riconosciuto «i meriti degli alunni e delle docenti, che si sono cimentati in uno sforzo didattico ed esperienziale nuovo, con grandi frutti».

Sinergia e collaborazione che sono stati anche al centro dell’intervento della presidente Fazzari, che ha rinnovato «la disponibilità della Consulta a fare in modo che Taurianova eccella nell’impegno per la cultura».