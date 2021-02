“Giornata del Ricordo” a Fabrizia, intitolata una piazza a Giovanni Lombardi

È stata intitolata stamane una piazza al cittadino fabriziese Giovanni Lombardi e ai martiri delle foibe.

Alla cerimonia hanno preso parte le autorità civili e militari con in prima linea il capitano della Compagnia dei Carabinieri di Serra San Bruno Marco De Caprio, il comandante della Stazione Carabinieri di Fabrizia Giuseppe Pelaia, il maresciallo Bava del Carabinieri forestali, il presidente della Provincia di Vibo Valentia Salvatore Solano, i componenti dell’Amministrazione comunale di Fabrizia guidati dal sindaco Francesco Fazio, il sindaco di Mongiana Francesco Angilletta, il dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Fabrizia Maria Carmen Aloi, i sacerdoti don Ferdinando Fodaro e don Vincenzo Maiolo.



“La giornata di oggi per la nostra comunità – ha spiegato Fazio – è di particolare interesse storico e sociale. Grazie all’Associazione nazionale Vittime delle foibe e degli esuli istriani guidati dalla dottoressa Laura Brussi Montani, la comunità di Fabrizia ha potuto rendere omaggio ed onore ad un suo cittadino vittima del massacro delle foibe (Giovanni Lombardi di Giovanni e Filomena Masi nato a Fabrizia il 1° febbraio 1901, milite della Guardia Nazionale Repubblicana appartenente al 1° Reggimento costituito a Trieste, massacrato in agro di Castel Lupogliano – Pola nel corso di un imboscata ad opera di partigiani italo-croati il 5 aprile 1944”. Il primo cittadino ha quindi ricordato “una tragedia della nostra storia recente per molti anni ignorata, rimossa o addirittura negata. Il Giorno del Ricordo – ha concluso – è un atto dovuto. La guerra è la lezione della storia che i popoli non ricordano mai abbastanza”.