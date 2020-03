Giordano: “A Mileto nessun caso di Coronavirus, solo misure precauzionali”

“A Mileto, allo stato, non vi è alcun caso di Coronavirus. Sono semplicemente state adottate misure precauzionali di quarantena prevalentemente per chi proviene dal nord-zone rosse, come credo in tutti i Comuni calabresi”. È quanto afferma il sindaco di Mileto Salvatore Fortunato Giordano che rassicura la popolazione sulla situazione nella cittadina normanna.