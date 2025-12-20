Gioiosa Ionica, significativa crescita del tesseramento di Forza Italia 2025 e risultati concreti dalle urne

“Esprimo grande soddisfazione, in qualità di Segretario comunale di Forza Italia di Gioiosa Ionica, per l’importante crescita del tesseramento 2025 a livello comunale. Un dato che negli ultimi mesi ha registrato un’impennata significativa, segno evidente di un rinnovato entusiasmo e di una fiducia crescente verso il nostro progetto politico”. Queste le parole del consigliere comunale Vincenzo Mazzaferro.

“Un risultato – prosegue l’imprenditore – costruito sul campo, frutto di un lavoro costante, serio e radicato sul territorio, portato avanti in sinergia con i dirigenti provinciali e regionali del partito. Un’azione politica che trova la sua forza e la sua linea guida nell’incessante impegno del Segretario regionale Francesco Cannizzaro, vero punto di riferimento politico per Forza Italia in Calabria, e nel contributo fondamentale del Segretario provinciale Giovanni Arruzzolo, uomo di partito diligente, presente e sempre attento alle dinamiche dei territori”.

Mazzaferro, nella sua veste di dirigente provinciale di Forza Italia, ha voluto rimarcare il significativo successo politico conseguito nel territorio in occasione delle recenti elezioni regionali di ottobre. Tale risultato si è concretizzato nell’elezione di figure che attualmente ricoprono posizioni di vertice nell’assetto istituzionale: il presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo, il vicepresidente del Consiglio Giacomo Crinò, l’assessore Eulalia Micheli e il capogruppo Domenico Giannetta.

“Continueremo – conclude Mazzaferro – a lavorare con determinazione, rafforzando il dialogo con i cittadini, ascoltando le istanze della comunità e costruendo, giorno dopo giorno, un progetto politico serio e inclusivo, capace di dare risposte concrete e di guardare con fiducia al futuro del nostro territorio. L’obiettivo è chiaro: tradurre il sostegno ricevuto in risultati tangibili. La nostra determinazione rimane il motore per rafforzare capillarmente il dialogo con la cittadinanza. Siamo impegnati a fornire risposte concrete e immediate, ma soprattutto a gettare le fondamenta per un domani in cui il nostro territorio, finalmente possa concretamente crescere”.