Gioia Tauro, il nuovo commissario di Circolo di Fratelli d’Italia è Caterina Gagliostro

Caterina Gagliostro guiderà il Circolo di Fratelli d’Italia a Gioia Tauro. Giovane studentessa universitaria, ventenne, iscritta al primo anno di Scienze delle investigazioni, è entrata a far parte di FdI 2 anni fa. Queste le sue parole: “Voglio supportare con abnegazione questo partito, e spero, attraverso il mio contribuito, di sostenere con credibilità e dinamismo le battaglie portate avanti dalla nostra leader Giorgia Meloni, instancabile e punto di riferimento assoluto per la grande comunità di Fratelli d’Italia”.



Denis Nesci, commissario provinciale del partito, ha espresso soddisfazione perché “Fratelli d’Italia si avvarrà di una figura certamente capace di guidare il partito in uno dei comuni più importanti della provincia. Caterina è giovane e ha l’entusiasmo giusto per dimostrare che le nuove generazioni sono il cuore pulsante delle comunità politiche. Potrà contare sul pieno sostegno del gruppo dirigente che l’accompagnerà in questa nuova avventura che certamente richiederà responsabilità e attivismo”.

Anche il capogruppo Fdi al Comune di Gioia Tauro Francesca Frachea, ha accolto positivamente la scelta del partito di affidare la guida del circolo cittadino alla giovane Gagliostro: “Sono certa che nonostante la giovane età, saprà guidare il circolo cittadino con determinazione e capacità aggregative, indispensabili, oggi più che mai, nel percorso di crescita e radicamento che Fratelli d’Italia ha già intrapreso a Gioia Tauro. Augurandole buon lavoro, ribadisco il mio totale appoggio insieme al consigliere Nicola Pulimeni”.