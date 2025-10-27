Gioia Tauro: i Carabinieri sventano una rapina a mano armata

Questa mattina, a Gioia Tauro, i Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione Carabinieri sono intervenuti presso l’Ufficio Postale di via Sicilia, dove un uomo, con il volto travisato e armato di coltello a serramanico, aveva appena tentato una rapina ai danni del direttore e degli impiegati.



L’uomo di origine marocchina si era introdotto nei locali dell’ufficio postale nelle prime ore del mattino, minacciando con l’arma bianca il direttore e costringendolo a farsi consegnare il denaro contenuto nelle casse degli sportelli. Sotto minaccia, gli impiegati hanno consegnato diverse somme in contanti, mentre il rapinatore intimava di aprire anche l’armadio blindato per ottenere ulteriore denaro.

Nel frattempo, alcuni dipendenti sono riusciti ad avvisare il 112, consentendo l’immediato intervento delle pattuglie. Pochi istanti dopo, i Carabinieri, giunti sul posto, hanno fatto irruzione all’interno dell’ufficio sorprendendo l’uomo ancora armato e con il volto coperto dal cappuccio della felpa e da un paio di occhiali da sole.

Il malvivente è stato bloccato e ammanettato senza che alcuno rimanesse ferito. Nella busta che portava con sé, i militari hanno rinvenuto una cassetta metallica contenente circa 1.300 euro in contanti, appena sottratti dagli sportelli.

L’arrestato, pregiudicato, è stato condotto in caserma e successivamente tradotto presso la Casa Circondariale di Palmi, su disposizione della Procura della Repubblica di Palmi.

Allo stato, l’arrestato è da ritenersi presunto innocente fino a sentenza definitiva di condanna, in conformità al principio di non colpevolezza sancito dalla Costituzione.