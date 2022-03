Gioco online: tra bonus di benvenuto e super jackpot, ecco tutto ciò che c’è da sapere

Se c’è un settore che non ha praticamente visto crisi negli ultimi anni quello è il settore del gioco online. A differenza, infatti, di tante altre attività fisiche, questo settore ha potuto continuare anche in tempi particolari come questi a svolgere un ruolo essenziale per l’economia italiana.

Sappiamo che molte agenzie fisiche e casinò sono stati costretti alla chiusura per oltre un anno a causa della pandemia, con un danno ingente, ma il settore online ha sviluppato una crescita esponenziale e senza precedenti. Una crescita che è rimasta costante e che vede tutt’oggi un’affermazione impressionante. Ma cosa ha fatto scaturire tutto ciò nella percezione e nell’esperienza concreta del giocatore? Vediamolo insieme.

Nuove possibilità e incentivi

La forte espansione del gioco online ha portato ad un vero e proprio boom di siti di settore negli ultimissimi anni. Ciò, ovviamente, ha portato sicuramente una serie di difficoltà nell’utente per quanto concerne la scelta finale: con una possibilità di scelta quasi infinita, come fare per poter giostrare al meglio le proprie decisioni? Ci sono una serie di incentivi e di fattori che possono essere presi in considerazione per effettuare questa scelta.

D’altronde, ogni casa produttrice per mettersi in luce rispetto alle altre ha cominciato a proporre incentivi su incentivi. Un esempio lampante? I bonus di benvenuto. Si tratta di uno dei principali fattori che influenza la scelta di un sito di gioco anziché un altro. Non è altro che un bonus che viene assegnato generalmente al momento dell’iscrizione e che può essere sottoposto sotto forma di denaro reale, denaro virtuale ma anche in altra forma: pensiamo ad esempio alle giocate gratuite alle slot machines. Questi bonus per scommettere online sono diventati così diffusi che esistono persino dei siti ad hoc che si occupano delle recensioni degli stessi.

Difatti, in questa maniera, è possibile fare delle giocate in maniera totalmente gratuita. Altro fattore che può influenzare notevolmente la scelta è sicuramente quello del jackpot. D’altronde, per cosa gli utenti giocano online se non per sperare in una grossa vincita? Bene, i siti di questo tipo hanno cominciato a proporre dei montepremi sempre più elevati per attirare l’utenza: più un montepremi è elevato, maggiori saranno le possibilità di accaparrarsi giocatori nuovi.

Infine, andrebbe citata anche la varietà di un sito di gioco. Va da sé che se un sito di settore presenti una quantità maggiore di giochi con cui divertirsi, allora sarà maggiormente appetibile per l’utenza. Ad oggi possiamo dire che la maggior parte delle case di produzione ha deciso di garantire un numero basilare di giochi: ad esempio, è ormai quasi impossibile imbattersi in siti che non propongano giochi di carte, slot machines e roulette.

È possibile vincere in maniera sicura?

Con la diffusione della rete si sono diffusi sempre di più dei metodi per scommettere che si propongono come risolutori e garantiscono vincite sicure. È ovvio che ciò non sia possibile. Fatto sta che è possibile intraprendere dei percorsi per cercare di aumentare le proprie probabilità di vincita.