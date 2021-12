Gioco, la poca informazione una delle cause del ritorno dell’illegale

Per farsi strada nella selva dei giochi online bisogna innanzitutto saper far riferimento a una grande differenza: quella tra siti legali e illegali. Un argomento di cui si parla troppo poco e di cui, soprattutto, si fa pochissima informazione. Risultato? Tantissimi giocatori non percepiscono la pericolosità di questa scelta, così addirittura un terzo degli utenti finisce per cadere nelle reti dell’illegale.

A riportarlo è la ricerca “Conoscenza e percezione dei siti di scommesse illegali”, che porta la firma di Logico, la Lega Operatori Gioco su Canale Online, insieme all’Istituto per le ricerche di mercato Emg Different. Un sondaggio che ha coinvolto oltre 2 mila persone, sparse in oltre 700 comuni italiani, che confermano le difficoltà nel distinguere una piattaforma legale da una criminale.

La colpa di tutto questo, stando almeno alle parole di Moreno Marasco, Presidente di Logico, è da rintracciare nell’introduzione del Decreto Dignità: “Il divieto di comunicare e pubblicizzare al quale sono obbligati tutti i siti di gioco legale, ha aperto la strada ai siti illegali che, non dovendo sottostare ad alcuna norma, hanno avuto ed hanno tuttora le mani libere”.

Il 46,7 per cento dei giocatori online riferisce di conoscere almeno un sito legale, mentre l’11,7 per cento è a conoscenza dei siti illegali, che si conoscono attraverso il passaparola (28%), la pubblicità in tv, sui giornali, in radio o sui cartelloni stradali (27%), e infine attraverso pubblicità sul web e sui social (21%). Ma la metà dei giocatori su siti illegali cercano direttamente sul web le loro piattaforme.

Manca quindi una consapevolezza della pericolosità: il 25% dei giocatori ammette di ignorare quali siano i rischi di una piattaforma criminale. Numeri che sono stati confermati anche da ricerche condotte dalla Luiss Business School e Ipsos insieme ad ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato. Stando ai dati di Emg Different, inoltre, il 35% degli intervistati afferma che il divieto di pubblicità abbia reso gli utenti meno informati e quindi meno tutelati e il 31% è consapevole che abbia fatto aumentare il gioco illegale. Per questo è fondamentale scegliere solo casino online con regolare concessione dell’ADM. Piattaforme che sono certificate dagli organismi di controllo e che forniscono ai loro giocatori tutti gli strumenti e le misure utili per contrastare comportamenti problematici, infiltrazioni criminali e per salvaguardare i processi di pagamento e di riscossione delle vincite.

“Prima dell’introduzione del divieto, da tempo invitavamo il settore a dotarsi di una disciplina per regolamentare la pubblicità – spiega ancora Marasco – Noi come associazione ci siamo autoregolamentati, perché consapevoli del fatto che il sistema non potesse andare avanti così, sia per gli utenti che per gli operatori stessi. Siamo quindi i primi a non voler tornare alla situazione precedente al divieto, ma non possiamo ribadire che quest’ultimo non solo non ha contrastato la ludopatia ma ha addirittura favorito chi opera illegalmente e quindi a danno di tutta la società, aziende e consumatori”.