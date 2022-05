“Giochiamo per un Sorriso 2022”, raccolti 3000 euro per i bambini del Grande Ospedale Metropolitano

Oltre 500 partecipanti provenienti da Calabria e Sicilia. 32 squadre in campo tra bambini e adulti. Tornei di calcio a 5, animazione per grandi e piccini, divertimento, percorsi motori, baby dance, sana competizione, grande voglia di mettersi in gioco. Ma soprattutto ben 3000 euro raccolti a favore del reparto di ematoncologia pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano.



Si può riassumere con questi numeri l’ottava edizione di “Giochiamo per un Sorriso” promossa dal Comitato Provinciale PGS Reggio Calabria e svoltasi lo scorso 29 maggio presso il centro sportivo “Clivia Reggio Village” di Viale Messina. Un grande risultato, frutto di un lungo lavoro, raggiunto grazie alla consapevolezza che lo “sport è vita” e che “la felicità è vera solo se condivisa”. Grandissima, in questo senso, la risposta dei partecipanti che attraverso le quote di iscrizione, le libere offerte e la vendita dei biglietti per il sorteggio dei premi offerti dalle attività commerciali reggine hanno contribuito con un piccolo ma grande gesto a regalare un altro sorriso ai giovani pazienti del GOM.

«Sapevamo che ci sarebbe stata una grande risposta – spiega il presidente delle PGS Reggio Calabria, Filomena Iatì – ma non ci aspettavamo questi numeri e questi risultati. La gente ha partecipato numerosa contribuendo ad una nobile causa che portiamo avanti da otto anni. In questa edizione abbiamo triplicato l’importo raccolto rispetto al 2021. Per questo ringrazio tutti i partecipanti, le squadre, gli alleducatori, gli allenatori, i genitori ed i nonni che hanno letteralmente riempito la struttura sportiva messa a disposizione a titolo gratuito dal Comune di Reggio Calabria. Vorrei ancora ringraziare singolarmente tutti coloro che, a vario titolo e per puro spirito di volontariato, hanno contributo alla riuscita della manifestazione, ma l’elenco sarebbe troppo lungo. Per questo vi invito a visitare la nostra pagina facebook “PGS Reggio Calabria” dove troverete tutti i ringraziamenti e tutti i dettagli dell’evento. Arrivederci alla prossima edizione!».

La manifestazione “Giochiamo per un Sorriso 2022” è stata organizzata dal Comitato Provinciale PGS di Reggio Calabria, in collaborazione con le PGS Calabria e il Fondo di Solidarietà Luigi Corio, con il patrocinio delle PGS Italia e del Comune di Reggio Calabria, e grazie alla disponibilità dei gestori del “Clivia Reggio Village”.