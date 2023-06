Giochi pericolosi col favore delle tenebre del silenzio

L’epoca a cavallo tra Secondo e Terzo Millennio sarà ricordata, in qualsiasi ambito e settore, da una cifra stilistica ben definita che non ammette alcun errore, alcuna sottovalutazione, nemmeno banale, pena conseguenze gravide di ripercussioni sulla credibilità di un’azienda, un ente, un istituzione qualsiasi: è la comunicazione a creare e distruggere fortune, è la comunicazione ad inventare e polverizzare idee, personaggi e storie. Una legge non scritta di cui la Reggina targata Felice Saladini non ha mai tenuto conto nel corso di questo breve intermezzo apertosi esattamente un anno addietro e chiusosi con modalità surreali in un afoso pomeriggio di inizio estate 2023. Il paradosso è che di comunicazione la società “patrocinata dal lametino” avrebbe dovuto vivere, almeno a sentire l’eco dei proclami urlati fin dallo sbarco in riva allo Stretto. Invece no, e la riprova è stata sigillata da quanto accaduto, senza costrutto logico, nelle ultime ore epilogo di quanto successo negli ultimi giorni, a sua volta appendice di quanto verificatosi nelle ultime settimane, consequenziale conclusione di quanto (non) manifestatosi negli ultimi mesi.

Il comunicato che Saladini ha ordinato di diffondere nel primissimo pomeriggio di martedì è un pugno sferrato in faccia alla fiducia immeritatamente concessagli da quella parte di popolo amaranto che, in barba a qualsiasi spirito critico, calpestando la prudenza e mettendosi dietro le spalle le esperienze nefaste del recente passato, si è consegnata mani e piedi ad un tizio di cui nulla sapeva prima del giugno 2022 e di cui ancora meno, beffardamente, sa 12 mesi più tardi. La nota trasmessa qualche ora fa è, in questo senso, esemplificativa: un concentrato di tutto quello che è stato nascosto (molto poco abilmente a chiunque avesse gli occhi per vedere e le orecchie per ascoltare) nel corso di un periodo lungamente turbolento, illusorio ed ingannevole. Il fermo immagine, sconcertante osservandolo con le lenti indossate otto giorni dopo, risale a lunedì della scorsa settimana quando il Salvatore della Patria piovuto dal cielo di Lamezia Terme, si era prodigato, ad omologa acquisita, in un annuncio urbi et orbi: “Ora inizia il futuro”. Aveva, però, dimenticato di specificare che lui, con questo futuro non avrebbe avuto nulla a che fare. Il Nostro si è, pertanto, dovuto scomodare, nel giorno immediatamente successivo alla scadenza fissata per la presentazione della richiesta di iscrizione al campionato di Serie B, a dettare poche righe a causa delle “voci sull’evoluzione della Società”. Voci? Anche in questo caso, soltanto chi viveva nelle caverne di un tifo ottusamente accecante che vede nemici ovunque ed in chiunque si frapponga tra esso e le proprie turbe oniriche, poteva concedersi il lusso di sopprimere quanto da mesi circolava in ogni dove: Saladini passa la mano. Parole inequivocabili che, tuttavia, non emettevano suoni per i delicati padiglioni auricolari tappati da presunzione ed ingenuità. Poco meno di 24 ore, invece, è stato necessario mettere in funzione, in molti casi inutilmente, le pupille al fine di permettere la lettura di quanto contenuto in un documento nel quale, nero su bianco, veniva messa a parte la cittadinanza tutta che: “Si conclude la fase di emergenza per il Club iniziata con l’acquisizione lo scorso anno, il consolidamento sportivo e il ripianamento del debito”. A tal proposito, per blindarsi nelle proprie sicurezze sarebbe stato opportuno, alla luce degli eventi e delle reazioni mostrate recentemente dalle istituzioni calcistiche e non solo, attendere almeno la fine del mese di giugno. Ma tant’è, andiamo oltre senza, però, sottovalutare quel rosario di contraccolpi che fanno vacillare anche quell’autoincensamento relativo al “rispetto rigoroso del percorso indicato nel piano triennale annunciato un anno fa”. Una versione dei fatti che diventa inverosimile e stramazza al suolo sotto il peso del crollo di ogni attendibilità residua quando si offre in pasto all’opinione pubblica una ricostruzione secondo cui: “In questo percorso è previsto che, conclusa questa prima fase, il Club debba darsi una nuova struttura per conquistare gli ambiziosi traguardi”. E, di grazia, ci sia perdonata la distrazione: ma quando sarebbe mai stata informata la città che i lametini erano qui in transito solo con il compito (peraltro demandato da chi? In nome e per conto di chi?) di trasferire la Reggina dalla gestione Gallo a quella di “Soggetto Ignoto”? Davanti ad uno scenario così fantasticamente roseo, secondo il racconto fiabesco del signor “Meglio Questo” e dinanzi al cui splendore dovremmo tutti immobilizzare le menti paralizzate dall’incanto stupefacente, lasciandole muovere solo per inginocchiarci grati alla sua filantropica generosità, l’imprenditore ridens si sarebbe improvvisamente, così di botto, “reso disponibile ad avviare colloqui con chi manifesta interesse verso la Società. In questo contesto il Presidente e il Cda della Reggina 1914 hanno presentato le dimissioni al fine di lasciare nella libertà di chi parteciperà al progetto la possibilità di definire gli organismi di amministrazione e di gestione”. Dunque, stando al significato etimologico dei termini utilizzati in queste due brevi frasi, non cedendo il passo a dietrologie prive di riscontri, ma affidandoci alla Verità del Verbo Saladiniano, dovremmo credere che il patron in uscita ha deciso di azzerare il Consiglio di Amministrazione davanti, fidatevi popoli delle Calabrie, ad una manifestazione d’interesse da parte di “Soggetto Ignoto”. Rimanendo, quindi, ancorati alla conoscenza della lingua italiana, non ci sarebbe nessuna certezza di vendita, ma una trattativa avviata con “Soggetto Ignoto”: nulla di consolidato, nulla di garantito, ma più che sufficiente per darsi a gambe levate da Reggio Calabria e dalla “nostra amata Reggina (testuale, come riportato nella nota)”. Naturalmente, il messaggio rivolto alla plebe devota poteva trovare una degna conclusione soltanto con la chiosa dedicata al mantra che ha accompagnato questo intervallo saladiniano: “Nel solco della trasparenza che sempre ha caratterizzato il nuovo corso della Reggina”. Trasparenza e legalità, legalità e trasparenza: una cantilena che è, del tutto, superflua e finanche stucchevole, per chi ne segue le regole nella ordinaria quotidianità, ma diventa qualcosa di incomprensibile se agitata come bandiera sdrucita dai vertici di un club calcistico. Nel frattempo siamo arrivati al 22 giugno e, se messe a confronto le tempistiche dello scorso anno, drammatico per come raccontato allora dai cantori del “nuovo corso”, con quelle attuali, è facile, facilissimo, rendersi conto che i margini di manovra per programmare la prossima stagione sono ancora più risicati. La società deve ancora essere venduta e, di conseguenza, nulla si può, dunque, conoscere, di intenzioni, piani, organigrammi e rosa tecnica: il vuoto assoluto mentre “Il Sistema” è lì, con i bazooka puntati, pronto a fare fuoco. Una confusione ulteriore che si va ad aggiungere ad altra confusione al punto da assumere i contorni dell’assurdo e del grottesco quando ci sono state messe davanti le parole messe in fila dal presidente Marcello Cardona. Nell’accomiatarsi dall’allegra compagnia, il Prefetto, infatti, informa la popolazione di “aver incontrato lunedì sera a Milano la proprietà della Società e mi ha riferito di aver adempiuto alle operazioni di iscrizione alla stagione sportiva 2023/2024, concludendo un importante periodo per la Reggina 1914, cominciato lo scorso giugno”. Assolto il compito di esprimere, neanche a dirsi, fedele devozione al “percorso legale e trasparente”, l’ex arbitro si è concentrato sul reale oggetto dell’appuntamento: “Nel contempo la proprietà mi ha informato dell’intenzione di cedere il club e pertanto ho ritenuto, fisiologicamente, concluso il mio impegno e rassegnato, al consiglio di amministrazione, le dimissioni dal prestigioso incarico”. Bypassando la notizia che insiste, in modo improbabile, sulla “intenzione di cedere”, e non su una cessione (si spera) sostanzialmente avvenuta, l’annuncio si trasforma in qualcosa di eclatante quando ci si sofferma su un particolare. Il presidente, ripetiamo: il presidente, non l’ultimo dei dipendenti, ma il vertice apicale del club di impronta saladiniana, sarebbe stato informato a giochi fatti di una decisione che lo avrebbe dovuto, in un mondo normale, vedere protagonista nella stanza dei bottoni. Non importa, perché, e questo è l’altro grande classico della retorica che si respira a pieni polmoni nello spirito della città e sul quale puntare per far vibrare le corde stonate del pensiero, a contare davvero è bene altro: porre l’accento sui “grandi valori culturali del nostro territorio che ha consentito a tantissimi reggini di essere leader morali e professionali in tutto il Paese”. Parole che nulla dicono, parole che non hanno nemmeno una parvenza di sapore della comunicazione aziendale, della comunicazione pragmatica, della comunicazione utile, della comunicazione che comunica qualcosa, ma in fondo, tanto vi si doveva, “con viva cordialità reggina”.