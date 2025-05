Giochi matematici: Diego Trombì si classifica finalista ai Giochi internazionali di matematica organizzati dall’Università Bocconi di Milano

Si chiama Diego Trombì, lo studente di origini calabresi giunto sino alle finali dei Campionati internazionali di giochi matematici tenutesi lo scorso 10 maggio presso l’università Bocconi di Milano. Figlio di Renato di Gerace, saxofonista, componente della banda musicale dell’Esercito italiano ed Emanuela Panaija (Antropologa) di Placanica, Diego frequenta la prima classe della scuola media inferiore dell’Istituto Comprensivo “Indro Montanelli”, plesso “Battisti” in Roma. I Giochi matematici dell’Università Bocconi rientrano in una storia che comincia nel 1994. Il Centro Pristem ha infatti organizzato in quell’anno i campionati di matematica per la prima volta con circa 400 concorrenti. Oggi partecipano oltre 50.000 concorrenti provenienti dalle scuole di tutta Italia, a questa competizione se ne sono aggiunte negli anni altre come i Giochi d’autunno, la gara a squadre e molte altre. Oltre 3000 finalisti di tutte le categorie e altrettanti accompagnatori si sono ritrovati alla Bocconi; tra loro quindi, Diego Trombì, un giovane originario della Locride che porta alto il nome della calabresità fuori dai confini regionali.