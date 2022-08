Giochi da tavolo: un’antica passione oggi declinata in digitale

I giochi da tavolo sono uno dei passatempi più utilizzati di tutti i tempi, capaci di unire nella stessa occasione di divertimento intere famiglie e gruppi di amici. Diffusi già nell’antichità, i giochi da tavolo stanno oggi riscontrando un rinnovato interesse grazie alle tecnologie digitali, che hanno permesso di trasferire questi svaghi su dispositivi come PC e smartphone e di creare situazioni di gioco in modalità virtuale. Ecco quali sono quelli più scaricati e utilizzati.

Dall’antichità al digitale: la storia dei giochi da tavolo

I giochi da tavolo affondano le loro radici nell’antichità: la pratica di questi passatempi, infatti, è ampiamente documentata anche dagli storici che hanno trovato interessanti reperti in aree archeologiche egizie, romane e non solo. Già queste popolazioni si dilettavano, in casa o in appositi locali pubblici, con giochi che in alcuni casi ricordano moltissimo quelli che utilizziamo anche oggi e che ne rappresentano una naturale evoluzione.

Dama, scacchi, ramino, backgammon, ma anche giochi di carte, vantano una tradizione secolare che non tramonta mai e che viene tramandata di generazione in generazione come un vero e proprio patrimonio, spesso legato a specifiche aree geografiche e a usi e costumi popolari. A questi intrattenimenti ludici, con l’avvento dei giochi commerciali, si sono aggiunti altri esempi di passatempi basati sulle idee più disparate: è il caso, per esempio, dei grandi classici del ‘900, dal Monopoly al Risiko! fino ai giochi commercializzati sulla scorta dei programmi televisivi di maggior successo.

La vera rivoluzione del mercato, però, si ha a partire dagli anni 2000, quando tutto questo mondo incontra il web e le tecnologie digitali e, per la prima volta, i giochi da tavolo escono dal contesto prettamente fisico per spostarsi nel mondo virtuale, una scelta che ha finito per coinvolgere sempre più persone e trasformare questa categoria in un settore economico da miliardi di dollari.

Carte e casino, tante opzioni per giocare online

Nell’ambito dei giochi da tavolo, a registrare il maggior successo sul web sono sicuramente quelli legati a carte e casino. Questa categoria, infatti, ha riscontrato un successo incredibile online, tanto da diventare una delle più ricche e amate in assoluto. Giochi come il poker e il blackjack, le roulette e le slot machine, trovano spazio oggi spazio su apposite piattaforme accessibili da desktop e da mobile tramite app, che permettono di avere sempre a disposizione ampi cataloghi di proposte e soluzioni per prendere parte a eventi e tornei in tempo reale con altri appassionati.

Pur rientrando in genere tra i giochi a pagamento, quelli da casino possono essere fruiti in alcuni casi anche in versione gratuita, sfruttando per esempio i bonus senza deposito messi a disposizione dagli operatori del settore. Questa forma di incentivo nasce con l’idea di garantire una prova completamente free dei servizi offerti per un certo periodo di tempo, assicurando così all’utente massima libertà di scelta senza obblighi o altri vincoli.

I casino che offrono bonus senza deposito aprono in sostanza le proprie porte ai curiosi e a coloro che non hanno mai provato quest’esperienza, mostrando loro i tanti svaghi disponibili e le diverse occasioni di utilizzo: una soluzione apprezzata che si è dimostrata estremamente utile da un lato per avvicinare nuovi clienti e dall’altro per scoprire le nuove opportunità di gioco in una modalità disimpegnata e flessibile.

I giochi da tavolo classici nelle versioni digitali

Chi ama i giochi da tavolo di stampo classico come quelli citati in precedenza può trovare sul web e sugli store digitali tantissime opportunità di divertimento e di condivisione. La riproduzione digitale dei grandi titoli del passato, infatti, è stata in questi anni molto veloce e ha permesso di trasferire in rete praticamente tutti i maggiori passatempi delle epoche precedenti.

Effettuando qualche ricerca online, possiamo renderci facilmente conto di quante opzioni ci siano, per esempio, per giocare a dama e a scacchi, al mahjong o al domino, tutto attraverso soluzioni facilmente accessibili a tutti. Questa tipologia di giochi trova ampio spazio sia su portali multicategoria, come Poki, che in forma di app per dispositivi mobili: in ogni caso, quasi tutte le opzioni prevedono ormai la possibilità di sfidare altri utenti live e di scalare le classifiche globali per cercare di essere i migliori.

Non meno accattivanti sono le proposte che ricalcano i giochi da tavolo più famosi del ‘900: tanti i titoli disponibili anche in questo caso, a partire dal famosissimo Monopoly, presente in tante versioni differenti, per arrivare al portale ufficiale dedicato al Risiko! e alle varie riproduzioni di giochi come Taboo, Scarabeo, Trivial Pursuit e Jenga, solo per citarne alcuni.

Insomma, chi ama questa forma di svago può trovare oggi su internet pane per i propri denti: che sia da PC o da mobile, il divertimento è sempre assicurato!