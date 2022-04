Giocare a Blackjack come un vero professionista attraverso alcune strategie fondamentali

Gli appassionati del gambling conoscono il potere attrattivo del Blackjack, la capacità di spingere i giocatori ad iniziare una partita dopo l’altra.

Fiumi di carte si muovono sui banchi destinati al gioco del Blackjack, con partecipanti divertiti che provano a scommettere sulla propria fortuna.

Non a caso, il Blackjack è riuscito a resistere per tantissimi anni, diventano uno dei giochi più apprezzati della storia del casinò.

Oggi, i grandi casinò fisici e le colorate piattaforme digitali permettono agli utenti di cimentarsi in questo particolarissimo gioco, a qualsiasi ora e in qualsiasi momento.

Le partite iniziano con pochi click, proseguendo inesorabili una dopo l’altra. Chi ama scommettere non riesce a fermarsi al primo tentativo fallito, ma ha bisogno di provare più volte il brivido dell’incertezza.

In questa breve guida, scopriremo insieme quali sono le regole principali del Blackjack e come riuscire a giocare ad alto livello.

Attraverso poche e semplici strategie, diventerete dei veri e propri professionisti del Blackjack, riuscendo a vincere tutte le partite che iniziano in modo “fortunato”. Iniziamo!

Le regole del Blackjack

Per comprendere appieno le strategie vincenti del Blackjack, dobbiamo prima fermarci a conoscerne le regole principali.

Un gioco tanto antico quanto il Blackjack, ha bisogno di conoscenza ed esperienza, così da sapere sempre come affrontare le varie situazioni. Grazie ai nostri consigli non sarete più costretti a cercare black jack regole da nessun’altra parte; saprete esattamente come giocare.

Iniziamo spiegando qual è l’obbiettivo del gioco, ovvero come si arriva alla vittoria.

I giocatori puntano a battere il “dealer”, colui che affida le carte ad ognuno dei partecipanti. All’inizio del turno, il dealer consegna a se stesso due carte, una girata ed una scoperta.

Ai giocatori vengono consegnate due carte, che dovranno guardare con attenzione. Per battere il banco, il punteggio dei giocatori deve essere superiore a quello del dealer, ma non al numero 21.

L’unica eccezione è quella in cui il valore della mano del dealer è superiore a 21. In questo caso specifico, i singoli giocatori possono vincere con un punteggio più basso di 22.

Durante ciascuna partita, ognuno dei partecipanti ha la possibilità di scegliere tra due mosse diverse dopo la consegna delle carte: chiedere una nuova carta (Hit), oppure decidere di stare (Stand).

Contemporaneamente, devono riportare sul banco le proprie scommesse, cambiando a seconda del punteggio della propria mano e delle scommesse degli altri giocatori.

Una volta che tutti hanno fatto la propria scelta, non resta che girare le carte e scoprire chi vince.

Strategie efficaci per raggiungere la vittoria

Ora che abbiamo visto come si gioca a Blackjack e quali sono le regole principali, possiamo passare alle strategie più interessanti per diventare dei giocatori professionisti.

Ognuno di questi consigli può essere sfruttato nei casinò online e nei casinò fisici, a seconda dei casi. Ricordiamo comunque, che non c’è un modo efficace per assicurarsi la vittoria.

Vincere a Blackjack è una questione di strategia, impegno, conoscenza e un pizzico di fortuna. Anche arrivando a conoscere tutte le novità del gioco, non potete vincere sempre.

D’altronde, la bellezza del gioco d’azzardo è proprio questa: tutti possono vincere e tutti possono perdere.

Tabella Stand e Hit

Chi si avvicina al mondo del Blackjack per la prima volta, può sfruttare questa semplice strategia per aumentare le probabilità di vittoria.

Parliamo della “tabella Stand e Hit”, una tabella utilissima che ha lo scopo di consigliare i giocatori e dirgli quando è il caso di “Stare” o di “Chiedere una carta”.

Su Internet si trovano facilmente tantissime varianti della tabella. In generale, si consiglia di scegliere stand quando le due carte iniziali hanno raggiunto il valore di 18, e di chiedere una carta aggiuntiva se le due carte hanno portato ad un numero inferiore.

Nonostante si tratti di una strategia abbastanza basilare, la tabella può aiutare ad ambientarsi nel gioco, affrontando le prime partite con meno agitazione.

Coppia di Cinque

Quando le prime due carte vi portano ad avere una coppia di 5, è sempre consigliabile pescare un’altra carta da aggiungere ai due, piuttosto che “splittare” i due cinque e giocarli in due mani separate.

Nella maggior parte dei casi, aggiungendo un altro numero al 10 iniziale – la coppia di cinque – si riesce ad ottenere un numero significativamente vicino al 21.

Conviene sempre fare un tentativo, piuttosto che lasciare andare la partita fin da subito.

Il banco ha 9, 10 o Asso

Quando il banco ha un 9, un 10, o un asso, decidere come muoversi è piuttosto difficile.

La maggior parte dei giocatori esperti consiglia di chiedere comunque una carta, anche se si è raggiunto il famoso “18 soft” (il punteggio di 18 sufficientemente vicino al 21).

Tutto questo perché, la presenza del 9, del 10 o dell’asso potrebbero indicare un punteggio superiore al 21, o comunque estremamente vicino.

E’ quindi molto meglio rischiare, piuttosto che raggiungere un punteggio inferiore.

Il consiglio, è quindi ancora una volta quello di rischiare. Meglio correre qualche rischio in più, anziché perdere senza nemmeno aver provato.

Per fortuna, le statistiche sono dalla vostra parte. Chi osa è spesso anche più fortunato, sicuramente rispetto a chi non ha il coraggio di farlo.

L’aiuto del Payoff

Per concludere questa lista di strategie vincenti, vi consigliano di guardare sempre il payoff del gioco online a cui ci si sta affidando.

Solitamente, il Blackjack online ha un payoff di 3 su 2; ciò significa, che per 10 euro spesi si guadagnano 15 euro.

Tuttavia, alcune piattaforme utilizzano un payoff più basso, per cui è meglio informarsi prima ed evitare di ritrovarsi in situazioni spiacevoli.

Buona fortuna e buon gioco!