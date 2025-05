Gilda Guerrera nella Segreteria nazionale di Forza Italia Giovani

Il Coordinamento provinciale di Forza Italia Giovani di Vibo Valentia esprime “grande entusiasmo e profondo orgoglio” per la nomina di Gilda Guerrera, già vicecoordinatrice regionale di Forza Italia Giovani Calabria, nella segreteria nazionale di Forza Italia Giovani.

“Un traguardo prestigioso – è il commento degli azzurri – che premia l’impegno, la passione e la dedizione di Gilda, ma che rappresenta anche un importante riconoscimento per tutto il nostro Coordinamento provinciale, che cresce ogni giorno in forza, coesione e capacità di incidere nel dibattito politico giovanile a livello provinciale, regionale e nazionale. Il risultato ottenuto da Gilda Guerrera è il frutto di un lavoro corale: è grazie allo spirito di squadra, alla determinazione e alla continua partecipazione dei nostri militanti che oggi il Coordinamento di Vibo Valentia è considerato un punto di riferimento all’interno del movimento giovanile di Forza Italia in Calabria”.

I giovani forzisti rivolgono “un sentito ringraziamento al coordinatore regionale Federico Milia per la fiducia e il supporto che ha sempre dimostrato verso il nostro territorio, contribuendo a valorizzare i nostri giovani e a creare le condizioni per una crescita politica concreta e partecipata”.

In occasione del Congresso nazionale di Forza Italia Giovani, tenutosi oggi, il

Coordinamento vibonese ha partecipato con una nutrita delegazione di militanti, testimoniando ancora una volta “la vitalità e il forte senso di appartenenza che anima la nostra realtà”.

Inoltre gli esponenti di Forza Italia formulano “gli auguri di buon lavoro al neoeletto coordinatore nazionale Simone Leoni”, certi che “sotto la sua guida il movimento continuerà a crescere e a rappresentare con forza le istanze dei giovani italiani”.

“Il futuro di Forza Italia Giovani – concludono – passa anche da Vibo Valentia. E noi siamo pronti a continuare a fare la nostra parte, con passione, impegno e unità”.