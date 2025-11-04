Giannetta (FI): Hanno straperso le regionali e ancora parlano? PD ectoplasma, Tridico scapperà come un coniglio?”

“Hanno straperso le elezioni regionali, sono stati bocciati senza appello dai cittadini, hanno incassato una delle sconfitte più pesanti della storia del nostro regionalismo, eppure parlano ancora. Dicendo come al solito fesserie, senza capo né coda”. Così Domenico Giannetta, consigliere regionale di Forza Italia, secondo cui: “Gli esponenti del Partito Democratico calabrese si vergognano talmente tanto di loro stessi che ormai non mettono neanche i nomi nei propri comunicati.

Il PD è come i suoi dirigenti, un ectoplasma indefinito e non identificato.

Pasquale Tridico, dopo aver tediato i calabresi per un mese – ‘Calabria amore mio, le mie radici, cuore mio’ – adesso risale in cattedra e gioca al professore, giusto questo gli è rimasto.

L’ex presidente dell’Inps resterà in Consiglio regionale a guidare l’opposizione al Governo Occhiuto. Oppure scapperà come un coniglio a Bruxelles relegando il suo impegno per la tanto amata Calabria a qualche comunicato stampa scritto a migliaia di km di distanza dalla nostra regione.

Gli oppositori o presunti tali stiano sereni. Il centrodestra governerà con grande determinazione e poi saranno come sempre i calabresi a giudicare”. “Il responso di qualche settimana fa – ribadisce Giannetta – è stato chiaro, ed ha premiato la nostra esperienza. Piddini e grillini se ne facciano una ragione”.