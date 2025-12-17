Giannetta (FI): “Dai risparmi dei Gruppi consiliari un Fondo per il diritto allo studio universitario”

“Trasformare i risparmi della politica in un investimento stabile sul futuro dei giovani calabresi». È l’obiettivo della proposta di legge presentata dal capogruppo di Forza Italia Domenico Giannetta, che destina in modo strutturale le spese di funzionamento dei gruppi consiliari al finanziamento del diritto allo studio universitario.

Il provvedimento istituisce un fondo vincolato e permanente per garantire la copertura integrale delle borse di studio, superando la logica degli interventi emergenziali e rafforzando la stabilità del sistema.

Il Fondo verrebbe istituito nello stato di previsione della spesa della Regione Calabria, per la copertura integrale del diritto allo studio universitario (DSU), con destinazione vincolata al finanziamento delle borse di studio e dei servizi connessi a favore degli studenti idonei. E per il prossimo biennio ammonterebbe a oltre 472 mila euro.

“Assicuriamo stabilità finanziaria al sistema del diritto allo studio, evitando i ritardi, i continui correttivi e il ripetersi degli “idonei non beneficiari” – continua Giannetta – per garantire l’erogazione tempestiva delle borse di studio entro il 31 ottobre di ogni anno, rafforzando l’efficienza e la credibilità del nostro sistema universitario”.

Il capogruppo di Forza Italia annuncia che la proposta, che modifica e potenzia le Leggi Regionali 34 del 2021 e 19 del 2025, sarà condivisa con i colleghi consiglieri, esprimendo fiducia nella sottoscrizione e in un ampio sostegno per un intervento che rafforza concretamente il diritto allo studio in Calabria.

È una misura sostanziale – conclude Giannetta – che lega etica pubblica, responsabilità istituzionale e futuro dei giovani calabresi. In particolare degli studenti meritevoli, fuori sede o con fragilità economiche. I risparmi della politica diventano un investimento certo e duraturo sul merito, sull’uguaglianza delle opportunità e sullo sviluppo della Calabria».