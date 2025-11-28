Giannetta (FI) ci crede: “La Calabria ha tutte le potenzialità per diventare leader nel settore olivicolo del Mediterraneo”

Un passo decisivo per il futuro dell’olivicoltura”

Lo afferma Domenico Giannetta, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Regionale.

“La Calabria ha tutte le potenzialità per diventare leader nel settore olivicolo del Mediterraneo: qualità, biodiversità, e un crescente interesse di giovani imprenditori a investire. Per questo, è fondamentale semplificare le regole, ridurre i tempi e sviluppare una visione strategica.

Con la proposta di legge 7/XIII Legislatura, di cui sono co-firmatario, abbiamo snellito le procedure – evidenzia – mantenendo intatta la tutela del nostro straordinario patrimonio olivicolo, ma con un quadro normativo più moderno ed efficiente, che supera ostacoli burocratici ormai obsoleti.

La Calabria è la seconda regione italiana per produzione di olio d’oliva, con oltre il 21% della produzione nazionale, e conta su un patrimonio di 33 cultivar di eccellenza e oltre 1.100 frantoi, in gran parte concentrati nell’area di Reggio Calabria.

Con la sburocratizzazione, allineata con il Piano Olivicolo Nazionale – continua Giannetta – puntiamo a espandere le superfici, recuperare gli oliveti abbandonati e razionalizzare la produzione. E sostenere la competitività delle nostre imprese con leggi adeguate a contrastare la concorrenza, anche internazionale.

La Regione Calabria sta costruendo una nuova economia agricola, più sostenibile e innovativa. Mai trascurando che i nostri uliveti siano un patrimonio identitario. Anzi.

Con questa legge – conclude – confermiamo la nostra fiducia nel futuro dell’olivicoltura calabrese, costruendo il domani della nostra regione”.