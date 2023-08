Gianluca Schipilliti, un muro di energia per la SportSpecialist Volley Reggio Calabria

30 anni tondi tondi, compiuti un paio di settimane fa, Gianluca Schipilliti sarà un altro dei pezzi da novanta su cui potrà fare affidamento coach Antonio Polimeni nel prossimo torneo di Serie B che la nuova creatura dello sport reggino, la SportSpecialist Volley sta preparando senza trascurare alcun dettaglio, sia esso tecnico o organizzativo. Il centrale palmese, 191 centimetri da far valere negli infuocati duelli sotto rete, è salito sulla macchina del tempo che lo ha riportato al 2012: affonda le radici in quell’epoca, Serie B2 a Cinquefrondi, il felice impatto con il tecnico che, in questa calda estate, lo ha contattato per proporgli di essere nuovamente parte del suo team.

Ed era proprio l’attuale guida della SportSpecialist a sedere in panchina anche durante il campionato conclusosi con l’impresa della promozione in Serie A3 nella Palmi che ha visto nascere Schipilliti. Consacrandolo, da capitano, sul parquet, è un’avventura indelebile nella mente di Gianluca che, lungo tutta la sua carriera, è rimasto indissolubilmente devoto ad una fede: buttare sangue in allenamento, buttare sangue in partita. Consegnarsi alla dea Grinta e affidarsi ad una personalità resistente a tutti gli inconvenienti, infortuni compresi. Non lo si ferma con una indisposizione fisica: ci vuole ben altro per spegnerne gli ardori agonistici. Centrale di muro saldo, saldissimo, è stato seguito da Polimeni pure negli anni in cui i due non condividevano lo stesso spogliatoio. Una affinità che ha spiegato le ali in questa sessione di mercato rendendo Gianluca Schipilliti ancor più certo dell’opzione Reggio Calabria dove, e fatica a celare il piacere derivante da questa circostanza, si riunirà con molti amici. Atleti che in passato, e a lungo in qualche caso, hanno spartito gioie e dolori, soddisfazioni e delusioni, vittorie e sconfitte, sempre a testa altissima. A legarli un rispetto umano ed un sincero, quanto reciproco, apprezzamento per le rispettive qualità sul campo che saranno melodia per i giochi del coach. Genuino e leale, il centrale pianigiano non sa cosa voglia dire tirarsi indietro o nascondersi dietro posizioni di comodo. Una risolutezza decisa che moltiplicherà la spinta di una squadra, ormai è chiaro, dal carattere inequivocabilmente fiero.

Gianluca Schipilliti ha preso confidenza con la pallavolo nella sua città: lì, ancora bambino, è maturato salendo i primi scalini delle giovanili in una traversata durante la quale, vestitosi della casacca targata Tonno Callipo senza toglierla per quattro stagioni, ha penetrato, con mestiere, i segreti della Serie B2. Nel 2012/2013 la sua energia è stata messa a disposizione delle Volley Cinquefrondi. Un torneo per lanciarsi, l’anno successivo, in Serie B1, varcando i confini calabresi dello Stretto e sbarcare alla Pallavolo Messina. Dopo un campionato nel capoluogo, quattro anni nella Volley Letojanni, tra Serie C, Serie B2 e Serie B. Giunta, momentaneamente, all’epilogo la presenza sportiva in Sicilia, il viaggio di ritorno nella sua Palmi, un campionato in Serie B, da leader e profeta in patria, terminato nella gloria della promozione in Serie A3. Ingaggiato dalla BCC Conversano, negli ultimi tre tornei ha riannodato il filo interrottosi con la Sicilia attraccando con il suo patrimonio di volontà a Letojanni, in una Serie B da play off ed a Villafranca Tirrena, terreno di conquista del campionato di Serie C. Nella competizione 2023/2024 sarà Serie B, sarà Calabria, sarà SportSpecialist Reggio Calabria