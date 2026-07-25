Giancarlo Romairone ufficialmente nuovo direttore sportivo della Reggina

A.S. Reggina 1914 comunica di aver assegnato l’incarico di Direttore Sportivo del club a Giancarlo Romairone. Nato a Genova il 21 aprile del 1970, il nuovo ds amaranto ha cominciato la sua lunga e prestigiosa carriera nel mondo del calcio in qualità attaccante, realizzando oltre cento reti tra i professionisti.

Il percorso da dirigente, iniziato nel 2006 nelle vesti di Direttore Generale, ha visto Romairone assoluto protagonista in quel di Vercelli: prima la vittoria del campionato di serie D con la Pro Belvedere ( squadra di un quartiere vercellese) nella stagione 2008/2009, poi il passaggio alla Pro Vercelli, condotta dalla Lega Pro Seconda Divisione fino alla serie B nella stagione 2011/2012, al termine di un autentico exploit che ha consentito ai bianchi piemontesi di tornare in serie cadetta dopo sessantaquattro anni.

Nel 2013/2014 l’approdo come direttore sportivo allo Spezia, con i liguri capaci di conquistare l’accesso ai playoff di B per la prima volta nella loro storia.

Gli eccellenti risultati conseguiti sono valsi a Romairone il raggiungimento della serie A, con Carpi (2015/2016) e Chievo Verona (2017/2018 e 2018/2019). Dopo le esperienze di Bari (2020/2021) e Trieste (2022/2023, con gli alabardati è tornato a ricoprire il ruolo di Direttore Generale), il manager ligure è stato ingaggiato nel luglio del 2024 dalla Lazio del presidente Lotito, assumendo l’incarico di collaboratore dell’area tecnica della prima squadra.