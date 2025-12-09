Giancarlo Lamensa è il nuovo presidente della Provincia di Cosenza

A seguito della scelta ufficiale della presidente Rosaria Succurro a favore del proprio seggio in Consiglio regionale, per la Provincia di Cosenza si è aperta una nuova fase.

A raccogliere il testimone è Giancarlo Lamensa, fino a ieri vicepresidente dell’Ente, che oggi assume la presidenza fino alle prossime elezioni amministrative del 2026.



«Desidero ringraziare la Presidente Rosaria Succurro – queste le sue parole – per la fiducia accordatami sin dall’inizio del suo mandato. Avermi voluto come vicepresidente è stato un riconoscimento importante, e percepisco questa fiducia anche oggi, in un momento che richiede equilibrio e dedizione». Il nuovo presidente ha voluto soffermarsi sul lavoro svolto dall’Amministrazione provinciale sotto la guida di Succurro: «Gli interventi sulla rete stradale hanno rappresentato una priorità, perché la sicurezza e la funzionalità dei collegamenti interni sono essenziali per la vita quotidiana delle nostre comunità», ha spiegato Lamensa. In parallelo, un grande impegno è stato dedicato agli istituti scolastici: «Le scuole sono il luogo in cui cresce il futuro del nostro territorio. Abbiamo lavorato per renderle più sicure, moderne e tecnologiche, e continueremo a farlo: i nostri studenti meritano ambienti all’altezza dei loro sogni e delle loro possibilità, Proseguiremo lungo il solco tracciato, con lo stesso metodo e la stessa determinazione. Il nostro obiettivo resta quello di costruire un’Amministrazione vicina ai territori, capace di ascoltare e di programmare, orientata al bene comune». Il nuovo presidente non ha infine mancato di rivolgere a Rosaria Succurro un augurio di buon lavoro per il suo incarico in Consiglio regionale, sottolineando la volontà di mantenere un rapporto istituzionale basato sulla collaborazione e sulla continuità delle iniziative intraprese per lo sviluppo della Provincia.