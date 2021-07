Gesù in tacchi a spillo al “Gay Pride”, Marcianò (Impegno e Identità) indignata: “Il rispetto reciproco è il messaggio principale di Gesù”

*di Angela Marcianò, docente universitaria – Le immagini arrivate dall’edizione di quest’anno del “Gay pride” di Roma e Milano sono state insulse e insultanti, malsane e irridenti, ancor più se ricondotte ad una guerriglia ipocrita, portata avanti da sostenitori della tolleranza e dell’amore libero. Mascherandosi da Nostro Signore Gesù Cristo con minigonna e tacchi, qual è, esattamente, il messaggio che vuole trasmettere chi lo ha concepito? Cosa potrebbe mai apprendere, di moralmente costruttivo e culturalmente istruttivo, un adolescente assistendo ad una rappresentazione così becera e oltraggiosamente irriverente nei confronti del sentimento religioso?



Non è praticando condotte simili il modo più consono per chiedere il ( dovuto e sacrosanto ) rispetto nei confronti della comunità LGBT. Esse, anzi, vanno nel senso contrario, simbolizzando affronto, aggressività, violenza e blasfemia.

Da cattolica mi sento indignata, ma ancor di più lo sono da mamma di un bambino che spero capisca in fretta e bene il vero significato della parola “libertà” . Essere libero vuol dire essere consapevole del proprio e dell’altrui valore. Farsi spazio con la propria individualità, senza mai recare danno e/o offesa ad altre persone. Il rispetto reciproco è il messaggio principale di Gesù. Le scempiaggini in pubblica piazza, a maggior ragione in un Paese a tradizione cattolica, finiscono solo per mortificare le giuste battaglie contro l’omofobia. E da credente, mamma, docente universitaria e politica condanno queste forme ingiuriose con assoluta severità e senza appello.