Gestione pazienti Covid-19 che non necessitano di ricovero, l’Asp individua le sedi di Vibo, Tropea e Soriano

L’Asp di Vibo Valentia ha provveduto ad istituire, in attuazione Dl 9 marzo 2020 n. 14 (e del Decreto del presidente della Regione n. 25 del 29 marzo 2020), per la durata dello stato d’emergenza, le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) per la gestione dei pazienti affetti da Covid-19 che non necessità di ricovero ospedaliero. Nell’Asp di Vibo Valentia sono state individuate 3 sedi Usca: Vibo Valentia, Serra San Bruno e Tropea, attive 7 giorni su 7, dalle ore 8 alle ore 20.

Le sedi individuate dall’Asp sono: Ambulatori di Moderata Durant per Vibo Valentia; per la sede di Tropea nella delibera si fa riferimento solo alla composizione; per l’area di Serra San Bruno la sede viene allocata presso il presidio ospedaliero di Soriano.