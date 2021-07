Gestione pandemia a Capistrano, encomio solenne a Marisa e Domenica Pirruccio

L’Amministrazione comunale di Capistrano ha deciso di concedere nel prossimo Consiglio comunale l’encomio solenne alla dottoressa Marisa Pirruccio in qualità di infermiera operante nel Distretto sanitario di Serra San Bruno ed alla signora Domenica Pirruccio in qualità di dipendente comunale, entrambe per “essersi distinte ormai da quasi 2 anni nell’espletare continui e gratuiti test antigienici offerti dall’Amministrazione Comunale a centinaia di cittadini capistranesi senza limiti di orario”. Hanno inoltre operato con “grande parsimonia e rispetto evitando, grazie agli screening effettuati, il sorgere di focolai da Covid-19 garantendo così una tranquillità sanitaria eccellente all’interno del borgo”.



“È grazie soprattutto a loro – ha affermato il sindaco Marco Martino – se la nostra comunità ha gestito una tale emergenza sanitaria mondiale nel migliore dei modi, considerando che in tutto questo periodo, anche per l’attenzione dei nostri cittadini, il nostro paese è sempre rimasto per il 95% dei casi Covid free ovvero. Non finiremo mai di ringraziarle per il lavoro incessante che stanno portando ancora oggi avanti all’ insegna della prevenzione. La comunità è grata, segno di nobile animo e di grande rispetto verso il prossimo. Pertanto – conclude – l’Amministrazione, in virtù del meraviglioso servigio offerto, concederà loro l’encomio solenne quale massima onorificenza che un Comune possa offrire. Fa loro onore in quanto hanno saputo essere per tutti quanti vere eroine”.